Девочка и трое взрослых погибли в аварии в Ставропольском крае

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Ставропольском крае. Среди погибших — малолетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия произошла сегодня вечером на 11-м км автодороги между городами Новоалександровск и Кропоткин, в районе поселка Южный. Помимо погибших, есть несколько пострадавших, им оказывается медицинская помощь, сообщили в ведомстве.

Прокуратура Новоалександровского района проводит проверку. Ведомство даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения. На месте происшествия работу служб координирует и. о. прокурора района Алексей Ломоносов.