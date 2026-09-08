ВТБ: объем кредитов россиян на покупку авто вырос почти на 30%

За январь-август 2026 года россияне взяли в банках кредиты на покупку автомобилей на общую сумму 1,24 трлн руб. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В августе рынок показал рост выдач на 10% (около 182 млрд руб.). Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба ВТБ.

Первое место по объему выдачи кредитов занимают Москва и Московская область. Только ВТБ за восемь месяцев года выдал в регионе 24,5 млрд руб. на покупку машины. В тройку также входят Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край. В первом регионе клиенты получили в ВТБ 9,3 млрд руб., во втором — 5,1 млрд руб.

Динамику объясняют влиянием сегмента новых автомобилей, который поддерживается субсидированными программами производителей. Дополнительным фактором выступает постепенное снижение ставок вслед за ключевой, утверждают в ВТБ.