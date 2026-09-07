ВС определил меру ответственности за аванс по отмененному госконтракту

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, когда нельзя взыскать с подрядчика проценты за пользование средствами аванса, перечисленными от госзаказчика по отмененному госконтракту. Аванс был возвращен, но помимо этого арбитражные суды взыскали в пользу властей 40 млн руб. процентов со ссылкой на то, что деньги могли быть направлены на другие публичные нужды.

История рассмотренного высшей инстанцией спора началась в конце декабря 2022 года, когда управление ЖКХ Чебоксар заключило с ООО «Дорстар» муниципальный контракт на проектирование, капитальный ремонт и содержание проезда в этом городе. Стоимость работ по условиям соглашения составляла 695,2 млн руб., аванс подрядчику в размере 50% (347,6 млн руб.) был переведен на спецсчет в феврале 2023 года.

В декабре 2023-го арбитражный суд Чувашской республики признал этот контракт ничтожным из-за нарушений законодательства о госзакупках и обязал вернуть аванс, разделив сумму между администрацией Чебоксар (69,5 млн руб.) и республиканским Минфином (278,1 млн руб.). Компания выполнила это требование. Но позднее прокуратура подала иск о взыскании в пользу чувашских и чебоксарских властей с «Дорстара» процентов за пользование чужими денежными средствами (суммой аванса) по статье 395 Гражданского кодекса РФ.

Подробнее — в материале «Утром деньги — вечером нужды».