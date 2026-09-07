ВС определил меру ответственности за аванс по отмененному госконтракту
Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, когда нельзя взыскать с подрядчика проценты за пользование средствами аванса, перечисленными от госзаказчика по отмененному госконтракту. Аванс был возвращен, но помимо этого арбитражные суды взыскали в пользу властей 40 млн руб. процентов со ссылкой на то, что деньги могли быть направлены на другие публичные нужды.
История рассмотренного высшей инстанцией спора началась в конце декабря 2022 года, когда управление ЖКХ Чебоксар заключило с ООО «Дорстар» муниципальный контракт на проектирование, капитальный ремонт и содержание проезда в этом городе. Стоимость работ по условиям соглашения составляла 695,2 млн руб., аванс подрядчику в размере 50% (347,6 млн руб.) был переведен на спецсчет в феврале 2023 года.
В декабре 2023-го арбитражный суд Чувашской республики признал этот контракт ничтожным из-за нарушений законодательства о госзакупках и обязал вернуть аванс, разделив сумму между администрацией Чебоксар (69,5 млн руб.) и республиканским Минфином (278,1 млн руб.). Компания выполнила это требование. Но позднее прокуратура подала иск о взыскании в пользу чувашских и чебоксарских властей с «Дорстара» процентов за пользование чужими денежными средствами (суммой аванса) по статье 395 Гражданского кодекса РФ.
Подробнее — в материале «Утром деньги — вечером нужды».
Верховный суд (ВС) РФ уже усиливал права заказчиков, в том числе по госконтрактам, на получение выплат по банковской гарантии, которая обеспечивает обязательства подрядчика. В октябре 2025 года ВС признал, что банк не может отказаться платить по выданной гарантии, когда речь идет о компенсации неотработанного подрядчиком аванса, даже если контракт сорвался по вине госзаказчика.
Подобные споры о взыскании процентов на средства, перечисленные по ничтожной сделке, распространились с 2022 года. Например, в декабре 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск к мариупольскому ООО «Новые горизонты» о взыскании неотработанного аванса и процентов на сумму свыше 525 млн руб. за срыв ремонтных работ в ДНР. В июле 2025 года арбитражный суд в Кузбассе удовлетворил иски прокуратуры о взыскании с ООО «Специальное и транспортное строительство» более 100 млн руб. неотработанного аванса при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».