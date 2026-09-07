Утром деньги — вечером нужды

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, когда нельзя взыскать с подрядчика проценты за пользование средствами аванса, перечисленными от госзаказчика по отмененному госконтракту. Аванс был возвращен, но помимо этого арбитражные суды взыскали в пользу властей 40 млн руб. процентов со ссылкой на то, что деньги могли быть направлены на другие публичные нужды. Подобные споры стали распространяться с 2022 года, и чаще всего суды удовлетворяли иски органов власти. Но теперь ВС признал, что взыскивать проценты с подрядчика нельзя, если тот не мог свободно распоряжаться этими деньгами. Решение ВС, по словам юристов, носит революционный характер для рынка госзакупок и применимо также к субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам на строго целевых счетах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

История рассмотренного высшей инстанцией спора началась в конце декабря 2022 года, когда управление ЖКХ Чебоксар заключило с ООО «Дорстар» муниципальный контракт на проектирование, капитальный ремонт и содержание проезда в этом городе. Стоимость работ по условиям соглашения составляла 695,2 млн руб., аванс подрядчику в размере 50% (347,6 млн руб.) был переведен на спецсчет в феврале 2023 года. В декабре 2023-го арбитражный суд Чувашской республики признал этот контракт ничтожным из-за нарушений законодательства о госзакупках и обязал вернуть аванс, разделив сумму между администрацией Чебоксар (69,5 млн руб.) и республиканским Минфином (278,1 млн руб.). Компания выполнила это требование. Но позднее прокуратура подала иск о взыскании в пользу чувашских и чебоксарских властей с «Дорстара» процентов за пользование чужими денежными средствами (суммой аванса) по статье 395 Гражданского кодекса РФ.

На иные государственные нужды

Истец настаивал, что компания должна была знать о ничтожности контракта, незаконно пользовалась бюджетными средствами, а республиканские и муниципальные органы власти лишились возможности направить эти деньги «на иные приоритетные государственные задачи местного или федерального значения». Арбитражные суды трех инстанций взыскали 40,65 млн руб. процентов с предприятия. Доводы «Дорстара», что компания не могла распоряжаться денежными средствами, суды отвергли.

Предприятие обжаловало эти решения в ВС. В своей жалобе «Дорстар» указывал, что «факту использования имущества в гражданском обороте объективно предшествует факт его действительного получения во владение».

Организация настаивала, что спорные средства заказчик не переводил на расчетный счет компании, то есть в ее личное пользование и распоряжение они не поступали. Поэтому и проценты взыскивать нельзя, говорилось в жалобе. Эти доводы ВС признал заслуживающими внимания, и дело передали в экономколлегию.

В итоге решения нижестоящих инстанций были отменены. Из решения экономколлегии ВС следует, что проценты за пользование чужими денежными средствами — это санкция, которая необходима для возмещения убытков лицу, деньги которого неправомерно удерживались. Однако контракт с «Дорстаром» предусматривал условие о казначейском сопровождении — механизме, который гарантирует, что бюджетные деньги будут потрачены исключительно на заявленные цели.

Коллегия судей подтвердила, что аванс был перечислен заказчиком не на расчетный счет ООО, а на лицевой счет управления ЖКХ.

В связи с этим самостоятельно распоряжаться деньгами компания не могла, так как в соответствии с Бюджетным кодексом РФ все операции одобряло казначейство. Кроме того, ВС принял во внимание, что спецсчет был создан исключительно для целевого учета — подрядчик не мог использовать выделенные средства для извлечения дохода. В результате иск о взыскании процентов был полностью отклонен.

Революция для подрядчиков

Споры о взыскании процентов на средства, перечисленные по ничтожной сделке, стали распространяться начиная с 2022 года, говорит советник практики «Недвижимость. Земля. Строительство» Vegas Lex Екатерина Иванушкина. Если полученные по ничтожному контракту деньги должны быть однозначно возвращены, то по поводу начисления процентов на них выносились разные решения, отмечает госпожа Иванушкина. Единой практики по казначейским счетам ранее не было, однако суды преимущественно защищали интересы бюджета, указывает советник практики антимонопольного права и государственных закупок «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Сергей Заграевский. «Зачисление аванса на лицевой счет обычно признавали достаточным основанием для начисления процентов, а ограничения казначейского режима — не препятствующими использованию денег для исполнения контракта»,— поясняет он.

В связи с этим решение экономколлегии юристы считают знаковым событием, меняющим устоявшийся подход. По словам руководителя судебных проектов юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажановой, ранее в практике по таким делам существовала по сути презумпция вины подрядчика, которую теперь разрушил ВС: «Это решение носит революционный характер для рынка госзакупок, оно дает разумную защиту подрядчикам, но и не делает их неуязвимыми». При взыскании процентов по ничтожному контракту истец теперь должен будет доказать, что подрядчик фактически мог распоряжаться деньгами, поясняет она.

Госпожа Мамажанова уточняет, что механизм казначейского сопровождения применяется не ко всем госзакупкам, а его цель — это тотальный контроль за целевым расходованием бюджетных средств, когда казначейство выступает полноценным оператором всех финансовых потоков. При этом, указывает она, с 2026 года порог суммы для такого контроля снижен до 50 млн руб. Казначейское сопровождение характерно прежде всего для крупных и авансируемых госконтрактов, инфраструктурных проектов, субсидий и бюджетных инвестиций, добавляет Сергей Заграевский.

На все подобные случаи, по его словам, теоретически можно распространить новый подход ВС.

Вне бюджетной сферы господин Заграевский допускает применение позиции ВС по аналогии к счетам эскроу и номинальным счетам, оговаривая, что в любом случае решающей будет реальная возможность владельца счета свободно использовать деньги или получать от них экономическую выгоду.

По мнению юристов, решение ВС существенно снижает риски добросовестных подрядчиков в отношении фактически «заблокированных» целевых средств. Вместе с тем, указывает господин Заграевский, решение ВС не освобождает подрядчиков от возврата самого аванса, возмещения доказанных убытков, договорных санкций и процентов на суммы, которыми подрядчик реально мог пользоваться.

Ян Назаренко, Анна Занина