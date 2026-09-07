Т-Банк объявил о выпуске субординированных облигаций объемом от 5 млрд рублей

7 сентября Т-Банк сообщил о размещении выпуска семилетних субординированных облигаций объемом не менее 5 млрд руб. до конца недели. На следующей неделе собирать заявки на суборды объемом 20 млрд руб. планирует банк «Дом.РФ». Кроме того, ПСБ до конца 2026 года собирается разместить субординированные облигации на 10 млрд руб. в рамках плана выпуска на 40 млрд руб.

Во всех случаях номинал облигаций составит 100 млн руб., а сами ценные бумаги будут предназначены только для квалифицированных инвесторов. При этом ставка по итогам размещений не превысит значение ключевой ставки (КС), увеличенной на 400 б. п. «Средства от размещения планируется включить в дополнительный капитал и направить на дальнейший рост кредитного портфеля и развитие новых направлений бизнеса»,— заявили в Т-Банке.

Подробнее — в материале «В долгу у капитала».