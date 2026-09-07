ЦИК отменил регистрацию коммуниста Николая Бондаренко на выборах в Госдуму

Оштрафованный за демонстрацию экстремистской символики коммунист и блогер-миллионник Николай Бондаренко окончательно снят с выборов в Госдуму, но все еще остается в партийном строю. Центризбирком на заседании 7 сентября аннулировал регистрацию кандидата от КПРФ, однако в ее руководстве уверяют, что тот, как и раньше, продолжит агитировать за партию. По закону экс-кандидат больше не сможет участвовать в теледебатах, но вполне способен остаться важным участником общественной партийной кампании, говорят эксперты.

Центризбирком (ЦИК) 7 сентября аннулировал регистрацию кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко и внес соответствующие изменения в избирательный бюллетень по федеральному округу: блогер возглавлял региональную группу №16 (Удмуртия и Пермский край). Основанием стало решение Октябрьского районного суда Саратова, который оштрафовал коммуниста за «публичное демонстрирование экстремистской символики» (ст. 20.3 КоАП), сообщил член ЦИКа Константин Мазуревский. 4 сентября Саратовский облсуд отклонил апелляцию кандидата, и решение вступило в силу. Привлечение к административной ответственности по этой статье означает запрет на участие в выборах, поэтому ЦИКу оставалось только принять техническое решение.

Представитель КПРФ Георгий Камнев на заседании комиссии призвал прекратить массовое отстранение партийных кандидатов задним числом и за публикации многолетней давности, сделанные еще до введения соответствующих запретов. Решение же в отношении Николая Бондаренко, добавил он, тем более возмутительно, поскольку было принято на основании публикации, к которой кандидат отношения не имеет: она была размещена в канале, который ему не принадлежит.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Красного блогера'' сняли с эфира».