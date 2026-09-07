Поставщики 30 тыс. негодных бронежилетов для участников СВО получили сроки

В Москве к десяти и семи годам заключения приговорили финансового директора ГК «Пикет» Викторию Антонову и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко. Они были признаны виновными в хищении у Минобороны 2,4 млрд руб., выделенных на средства индивидуальной защиты для бойцов, участвующих в СВО. Бронежилеты до передовой, к счастью, не дошли, а принявшие бракованные изделия офицеры получили в рамках другого процесса семилетние сроки.

В зал заседаний Мещанского райсуда подсудимых доставили в наручниках, в которых они оставались все время, пока оглашался приговор. Учитывая требования представителя Генпрокуратуры, суд признал Викторию Антонову виновной в мошенничестве и легализации похищенного (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а Михаила Кальченко — только в мошенничестве и приговорил к десяти и семи годам общего режима. При этом суд назначил госпоже Антоновой штраф 1 млн руб., а ее сообщнику — 900 тыс. руб. Отметим, что приговор госпоже Антоновой был вынесен с учетом срока в два года за незаконную банковскую деятельность, который она не отбыла.

Фигурантам также запретили занимать руководящие должности в коммерческих структурах на четыре года, обязав возместить Министерству обороны ущерб в размере стоимости контракта — 2,4 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Строительные жилеты не стали боевыми».