Производство алкоголя в России за восемь месяцев 2026 года снизилось на 7,2%

По итогу января—августа 2026 года производство алкоголя в целом в России снизилось на 7,2% год к году, до 684,11 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Согласно подсчетам службы, выпуск спиртных напитков крепче 9% снизился на 10,9%, до 59,83 млн дал: производство водки упало на 12,1%, до 39,64 млн дал, коньяка — на 16,8%, до 4,03 млн дал, других спиртных напитков — на 18%, до 4,74 млн дал. Увеличился розлив только ликероводочной продукции — на 0,1%, до 11,41 млн дал.

В августе этого года падение производства усилилось. Для сравнения: в январе—июле 2026 года снижение составило всего 2,4% год к году, до 624,9 млн дал.

Выпуск вина в России снижается с начала 2026 года. Ранее на рынке это связывали с остановками розлива такой продукции у нескольких крупных производителей и сокращением спроса. К лету ситуация начала выравниваться, но в августе случился очередной провал, замечает источник “Ъ” на винодельческом рынке. По его мнению, это может быть связано с введением ограничений по потреблению электроэнергии из-за повреждения сетей и оборудования в Крыму. Для производства вина требуется много электроэнергии или солярки, поясняет он.

На категории игристых мог сказаться и тот факт, что прошлый сезон был очень ранним, замечает собеседник “Ъ”. В 2025 году сбор урожая начался в конце июля, а в текущем году — в 20-х числах августа. Сырье для игристых вин еще просто не собрано, констатирует он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сухой август».