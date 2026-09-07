Григоренко рассказал о сокращении киберпреступлений в России с начала года почти на треть

С начала 2026 года число киберпреступлений в России снизилось на 30%. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства. Он назвал это «очень-очень неплохим результатом».

Сегодня на совещании правительство России подготовило правила безопасного поведения граждан в цифровом пространстве. Документ должен утвердить план действий для людей, которые столкнулись с цифровыми преступлениями. Рекомендации планируют внедрить в образовательные программы в детсадах, школах, колледжах и вузах.

В июле о снижении количества киберпреступлений заявило Минцифры. По данным министерства, по итогам первых шести месяцев 2026 года их число сократилось на 30% — до 252,9 тыс. против 371,4 тыс. в прошлом году. Такую динамику Минцифры связало с принятием в 2025 году пакета мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод».