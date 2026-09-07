Для воронежских аграриев создали запасы топлива на сентябрь и октябрь

Министр сельского хозяйства Воронежской области Валерий Мелещенко на оперативном совещании в облправительстве заявил, что ситуация с обеспечением аграриев региона горючим постепенно восстанавливается. В частности, созданы запасы дизельного топлива и бензина на сентябрь и октябрь — на 72% и 36% соответственно от плановой потребности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам господина Мелещенко, оптовые поставки горючего через АО «Воронежнефтепродукт» (структура «Роснефти», обслуживает также Липецкую и Тамбовскую области) идут без сбоев. Независимые же компании работают с задержками «из-за ситуации на бирже и ограниченных возможностей НПЗ».

«Для небольших хозяйств организован специальный канал взаимодействия с топливными операторами, включая регионального оператора, определенного оперативным штабом»,— добавил министр.

В середине августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что правительство Воронежской области наделило статусом регионального оператора по обеспечению топливом воронежских аграриев компанию «Автокарт Воронеж» (структура ВТК).

О сохраняющемся дефиците топлива в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье» «Вечера на хуторе близ заправки».

Егор Якимов