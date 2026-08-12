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Регоператором по обеспечению топливом воронежских аграриев стала структура ВТК

Для упрощения поставок топлива аграриям Воронежской области облправительство наделило статусом регоператора одну из местных сетей АЗС, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о компании «Автокарт Воронеж», являющейся структурой «Воронежской топливной компании» (ВТК).

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам губернатора, компания уже заключила необходимые договоры с федеральным партнером. Глава региона добавил, что сейчас аграрии «обеспечены необходимыми объемами и дизеля, и бензина».

По данным Rusprofile, ООО «Автокарт Воронеж» зарегистрировано в Воронеже в 2018 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и директор — Андрей Логвиненко. В 2025 году выручка общества составила 5,4 млрд руб., чистая прибыль — 48 млн руб.

По данным с сайта компании, она была создана в 2001 году. На тот момент для клиентов действовало пять точек обслуживания, в 2006-м их число выросло до 50. Сейчас компания представляет розничную сеть из более 150 автозаправок известных брендов, среди которых ВТК, «Сургутнефть», «Калина ойл», расположенных в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской и Тамбовской областях, где установлены терминалы компании.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что некоторые компании отмечают снижение поставок топлива в Воронежскую область и перераспределение их в другие регионы, где проблема с бензином обстоит еще сильнее. Две федеральные компании (их названия не раскрываются) предупредили облправительство, что скорость поставок бензина в ближайшие неделю-полторы сократится «по объективным причинам».

По данным мониторинга на утро 12 августа, бензин марки АИ-92 был доступен почти на 70% заправок региона, марка АИ-95 — на 60%. Обеспеченность дизелем на АЗС региона сохраняется на уровне около 80%. К вечеру количество работающих станций сокращается. Операторы подтвердили работу без технических перерывов и наличие резерва для служб жизнеобеспечения.

О снятии ограничений на отпуск топлива в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов