Геополитический туман остается достаточно густым, поэтому четко оценить параметры ситуации сложно. При этом есть экономические ориентиры. Рубль ослаб: за последние полтора месяца он заметно сдал позиции. Рынок при этом нащупал почву под ногами: от уровня ниже 2000 пунктов по индексу мы оттолкнулись и дошли до текущего значения — 2250 пунктов. Главный вопрос — что дальше? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов поговорил с инвестиционным стратегом компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

Олег Богданов: Как будут дальше развиваться события на российском фондовом рынке?

Сергей Суверов: Геополитический и макроэкономический фон остается достаточно нервозным и скорее негативным: экономика России замедляется. При этом есть факторы поддержки российского фондового рынка. Во-первых, это дорогая нефть: Brent сейчас стоит выше $95 за баррель. Кроме того, рубль за лето ослаб примерно на 20%, что создает хорошие условия для роста акций экспортеров, прежде всего нефтяных компаний. Еще одним потенциальным драйвером роста рынка может стать решение Центрального банка по ключевой ставке. Не исключено, что в пятницу ЦБ вновь ее снизит, хотя некоторые участники рынка ожидают сохранения ставки. Полугодовые результаты нефтяных компаний также выглядят достаточно хорошо. Например, «Газпром нефть» увеличила прибыль в два раза, «Татнефть» — в три раза. Это, естественно, повышает дивидендные ожидания, поэтому акции нефтяных компаний чувствуют себя достаточно хорошо. Кроме того, «Роснефть» объявила о запуске в эксплуатацию крупнейшего проекта «Восток Ойл» с потенциалом добычи около 100 млн т нефти в год. Это долгосрочный фактор, но уже в следующем году добыча на «Восток Ойл» может составить 30 млн т.

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