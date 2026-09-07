Цена нефти Brent превышала $98 за баррель впервые с конца июля

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась выше $98 за баррель впервые с 24 июля, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Около 18:05 мск цена Brent составляла $98,04 за баррель, увеличившись по сравнению с закрытием торгов на 1,83%. К 18:10 мск показатель отскочил — цена снизилась до $97,96. По данным на 19:10 мск нефть росла на 1,37% и торговалась на отметке $97,6 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в октябре, по данным на 19:15 мск, росла на 1,32% и составляла $92,7 за баррель.