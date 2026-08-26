Самарский коммунист отбился в апелляции

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде отменил решение о снятии действующего депутата от КПРФ Михаила Матвеева с выборов в Госдуму по одномандатному округу в Самарской области. Ранее Самарский облсуд по иску одного из конкурентов коммуниста лишил господина Матвеева регистрации за нарушение авторских прав при публикации агитационных материалов в интернете. Как полагает сам депутат, решающую роль в его восстановлении на выборах сыграли большой резонанс и «политическая поддержка в Москве».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Матвеев считает, что вернуться на выборы в Самаре ему помогла «политическая поддержка в Москве»

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Михаил Матвеев считает, что вернуться на выборы в Самаре ему помогла «политическая поддержка в Москве»

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Судья четвертого апелляционного суда Кирилл Савинов удовлетворил 26 августа жалобу депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева на решение Самарского облсуда о лишении его регистрации в качестве кандидата в депутаты девятого созыва и отменил это решение.

Иск к господину Матвееву подала его конкурент по Промышленному одномандатному округу Анна Саранцева (Партия пенсионеров). Она заявила, что коммунист нарушил право интеллектуальной собственности при публикации агитационных материалов в соцсети «ВКонтакте» и на своем личном сайте. В частности, по ее мнению, депутат использовал шрифты Microsoft и несколько фотографий без разрешения правообладателей.

Представитель истца Юлия Белоус повторила эти аргументы и в апелляционном суде, заявив, что отмена регистрации Михаила Матвеева — это «соразмерная мера ответственности за длящиеся, системные нарушения»: «Кандидат два месяца на своей странице “ВКонтакте” вел агитационную деятельность. Его страница пестрит материалами, нацеленными на достижение определенных результатов на выборах. Агитационными признаками наполнен почти каждый материал». Представитель Самарского облизбиркома с позицией истца согласилась и тоже попросила отказать в удовлетворении жалобы.

Представители Михаила Матвеева, которые участвовали в апелляционном процессе по видео-конференц-связи, настаивали, что указанные в иске гиперссылки и фотографии, опубликованные в период агитации, тем не менее не носили агитационного характера.

«Эти материалы играли второстепенную, а не первоочередную роль: они просто иллюстрировали текст неагитационного характера. Михаил Николаевич не ставил цель привлечь сторонников фотографиями»,— заявила представитель депутата Екатерина Курганова. А первый замглавы юридической службы ЦК КПРФ Николай Геращенко подчеркнул, что закон позволяет снимать кандидата с выборов за нарушение им принципов равенства и свободы волеизъявления граждан, но «ни в иске, ни в решении суда первой инстанции оценка этому не дана».

Юлия Белоус сообщила “Ъ”, что пока не знает, будет ли ее доверительница обжаловать решение апелляции в кассационной инстанции. А Николай Геращенко пояснил, что, поскольку кассация не привязана к избирательным срокам, с регистрацией Михаила Матвеева уже «ничего не случится». Сам депутат считает, что решающую роль в его судебной победе сыграли большой резонанс и политическая поддержка в Москве. «А юридическая сторона пока не известна, решение еще не изготовили»,— напомнил он “Ъ”.

Повод, по которому Михаила Матвеева сняли с выборов, с точки зрения права был сомнительным, заявил в беседе с “Ъ” первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«С кем бы из юристов мы ни общались, все сходились во мнении, что юридическая позиция у нас очень сильная»,— сообщил коммунист, добавив, что решение апелляционной инстанции «красит судебную систему» и «повышает доверие к ней». Для КПРФ это решение «однозначно важное», поскольку кандидат Матвеев — «яркий политик, доктор наук и депутат-одномандатник», а в его снятии с выборов «определенно усматривалась конъюнктура», резюмировал господин Афонин.

Егор Емельянов, Нижний Новгород; Сабрина Самедова, Самара; Григорий Лейба, Ксения Веретенникова