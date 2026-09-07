Бывшего председателя совета директоров «Идея банка» приговорили к 6 годам условно

Гагаринский районный суд Москвы признал виновными в злоупотреблении полномочиями бывшего председателя совета директоров ПАО «Идея Банк» Руслана Сулейманова. Его приговорили к шести годам колонии условно. Бывшему председателю правления банка Анжелике Поплавской назначили пять лет условно, сообщила пресс-служба госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Помимо лишения свободы, подсудимым запретили занимать руководящие должности в кредитно-финансовых учреждениях на 2,5 года и два года соответственно. Гражданский иск АСВ в интересах банка на 155 млн руб. удовлетворили в полном объеме. Суд также сохранил арест на имущество Поплавской до исполнения приговора.

Как рассказали в АСВ, в 2016 году Центробанк отозвал у «Идея Банка» лицензию из-за нарушений закона «О противодействии отмыванию доходов». Регулятор счел, что банк проводил «высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам».

В январе 2017 года ЦБ подал иск о признании кредитной организации банкротом, который суд удовлетворил месяцем позже. В апреле 2017 года временная администрация банка выявила факты вывода активов. В результате АСВ зафиксировало недостачу на 571,4 млн руб. при инвентаризации имущества. В декабре 2019 года в кубанский арбитраж поступило заявление о привлечении Сулейманова и Поплавской к субсидиарной ответственности на 2,4 млрд руб.

Никита Черненко