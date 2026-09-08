Торговые центры могут стать распределительными

Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) предложила онлайн-площадкам использовать торговые центры как распределительно-логистическую инфраструктуру, сообщили в ассоциации журналистам. С таким предложением АТЭР обратилась к Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркету» и другим площадкам. Инициатива уже представлена в рамках рабочей группы с маркетплейсами, созданной на площадке Минпромторга России.

Согласно опросу, проведенному АТЭР, 70% представителей торгцентров готовы рассматривать размещение инфраструктуры маркетплейсов, причем 67,5% допускают использование площадей в том числе для хранения и логистики. Предлагается несколько форматов в зависимости от площади. Так, пункты выдачи заказов могут открываться в помещениях от 150 кв. м до 300 кв. м, районные логистические хабы — от 300 кв. м до 700 кв. м, мини-фулфилменты — от 700 кв. м до 1,5 тыс. кв. м и городские резервные хабы — от 1,5 тыс. кв. м до 5 тыс. кв. м. Базовая модель предполагает, что торгцентр предоставляет готовую площадь и существующую инфраструктуру, а маркетплейс финансирует специализированное оснащение и аренду.

Алина Мигачёва