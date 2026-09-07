«Теперь на очереди Франция»

Курс останется прежним. Фридрих Мерц, несмотря на победу ультраправых на востоке, обещает защищать европейские свободы, в том числе и от российского влияния. При этом действующий канцлер не собирается уходить в отставку. По предварительным данным, «Альтернатива для Германии» (АдГ) набирает на региональных выборах в Саксонии-Анхальт рекордные 44%. Лидер партии Алиса Вайдель рассчитывает на смену главы правительства ФРГ до конца 2026 года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что кризис Старого Света усиливается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Несмотря на то что победа «Альтернативы для Германии» и, соответственно, провал правящей партии были абсолютно ожидаемым явлением, Фридрих Мерц не смог скрыть своего разочарования и даже глубокого личного расстройства. Тем не менее действующий канцлер в отставку не собирается — он намерен проводить реформы и не подвести своего избирателя. Как известно, главное — это мигранты. Мерц ничего не смог поделать с этой проблемой, хотя обещал. Мультикультурализм и толерантность остаются направляющей идеологией Старого Света.

Можно было бы действовать решительнее: хотя бы попробовать запретить АдГ, но это не получилось. Саксония-Анхальт — это территория бывшей ГДР. Нельзя сказать, что это совсем бедный район, но там, как говорится, есть влияние прошлого и конфликт поколений. Электорат посчитал, что власти в Берлине не уделяют ему должного внимания — и вот результат. Если ультраправые продолжат одерживать победу по всей стране, Мерц точно не удержится. Кто же они — триумфаторы выборов в Саксонии-Анхальт?

Федеральное ведомство по охране конституции Германии официально именует региональное отделение «Альтернативы» как «подтвержденную правоэкстремистскую организацию».

Местные лидеры — Ульрих Зигмунд и Мартин Райхардт. Первый получил широкую известность благодаря ярким выступлениям на конференции ультраправых партий в Потсдаме в 2023 году. Там обсуждалась массовая депортация миллионов иностранцев и недостаточно натурализованных граждан ФРГ. Кроме того, он предлагал сделать жизнь мигрантов как можно менее привлекательной. Что касается господина Райхардта, СМИ нашли его фотографию с характерным жестом. Он назвал это «ритуалом посвящения в рыцари».

Что-то все это отдаленно напоминает. А может быть, и не отдаленно. Особенно учитывая высказывания партийных лидеров относительно прекращения культа вины за прошлое (понятно какое). Несмотря на это, формальных поводов для обвинений в национализме и экстремизме вроде бы недостаточно, тем более что толерантное руководство страны крайне опасается резких движений. В общем и целом, кризис Объединенной Европы налицо.

Кстати, теперь на очереди Франция, где высоки шансы на победу у партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». Есть мнение, что ультраправым нужно не мешать, и они сами себя похоронят, поскольку обещания нужно выполнять, а это будет непросто. АдГ, к слову, называют «пророссийской» партией. Примечательно, что практически одновременно с их победой отношения России и Германии ухудшаются на глазах. Происходит это после событий в аэропорту Лейпцига, где были обнаружены беспилотники со взрывчаткой. А также закрываются Русский Дом в Берлине и, соответственно, Институт Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

«Альтернатива для Германии» позиционирует себя как партия мира, способная договориться в том числе и с Кремлем.

Как известно, в 2025 году АдГ активно поддерживали Илон Маск и даже вице-президент Джей Ди Вэнс. Сейчас, похоже, они несколько скорректировали свою позицию. Дональд Трамп также обещал со всеми договориться, поладить и навести везде порядок. Пока не очень получилось. Так что окончательные выводы делать рано. Партия еще не сыграна. Но если Старый Свет и дальше будет медлить с реформами, положение его станет, скажем прямо, незавидным.

Дмитрий Дризе