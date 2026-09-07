«Теперь на очереди Франция»
Дмитрий Дризе — о росте популярности ультраправых в Европе
Курс останется прежним. Фридрих Мерц, несмотря на победу ультраправых на востоке, обещает защищать европейские свободы, в том числе и от российского влияния. При этом действующий канцлер не собирается уходить в отставку. По предварительным данным, «Альтернатива для Германии» (АдГ) набирает на региональных выборах в Саксонии-Анхальт рекордные 44%. Лидер партии Алиса Вайдель рассчитывает на смену главы правительства ФРГ до конца 2026 года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что кризис Старого Света усиливается.
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
Несмотря на то что победа «Альтернативы для Германии» и, соответственно, провал правящей партии были абсолютно ожидаемым явлением, Фридрих Мерц не смог скрыть своего разочарования и даже глубокого личного расстройства. Тем не менее действующий канцлер в отставку не собирается — он намерен проводить реформы и не подвести своего избирателя. Как известно, главное — это мигранты. Мерц ничего не смог поделать с этой проблемой, хотя обещал. Мультикультурализм и толерантность остаются направляющей идеологией Старого Света.
Можно было бы действовать решительнее: хотя бы попробовать запретить АдГ, но это не получилось. Саксония-Анхальт — это территория бывшей ГДР. Нельзя сказать, что это совсем бедный район, но там, как говорится, есть влияние прошлого и конфликт поколений. Электорат посчитал, что власти в Берлине не уделяют ему должного внимания — и вот результат. Если ультраправые продолжат одерживать победу по всей стране, Мерц точно не удержится. Кто же они — триумфаторы выборов в Саксонии-Анхальт?
Федеральное ведомство по охране конституции Германии официально именует региональное отделение «Альтернативы» как «подтвержденную правоэкстремистскую организацию».
Местные лидеры — Ульрих Зигмунд и Мартин Райхардт. Первый получил широкую известность благодаря ярким выступлениям на конференции ультраправых партий в Потсдаме в 2023 году. Там обсуждалась массовая депортация миллионов иностранцев и недостаточно натурализованных граждан ФРГ. Кроме того, он предлагал сделать жизнь мигрантов как можно менее привлекательной. Что касается господина Райхардта, СМИ нашли его фотографию с характерным жестом. Он назвал это «ритуалом посвящения в рыцари».
Что-то все это отдаленно напоминает. А может быть, и не отдаленно. Особенно учитывая высказывания партийных лидеров относительно прекращения культа вины за прошлое (понятно какое). Несмотря на это, формальных поводов для обвинений в национализме и экстремизме вроде бы недостаточно, тем более что толерантное руководство страны крайне опасается резких движений. В общем и целом, кризис Объединенной Европы налицо.
Кстати, теперь на очереди Франция, где высоки шансы на победу у партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». Есть мнение, что ультраправым нужно не мешать, и они сами себя похоронят, поскольку обещания нужно выполнять, а это будет непросто. АдГ, к слову, называют «пророссийской» партией. Примечательно, что практически одновременно с их победой отношения России и Германии ухудшаются на глазах. Происходит это после событий в аэропорту Лейпцига, где были обнаружены беспилотники со взрывчаткой. А также закрываются Русский Дом в Берлине и, соответственно, Институт Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
«Альтернатива для Германии» позиционирует себя как партия мира, способная договориться в том числе и с Кремлем.
Как известно, в 2025 году АдГ активно поддерживали Илон Маск и даже вице-президент Джей Ди Вэнс. Сейчас, похоже, они несколько скорректировали свою позицию. Дональд Трамп также обещал со всеми договориться, поладить и навести везде порядок. Пока не очень получилось. Так что окончательные выводы делать рано. Партия еще не сыграна. Но если Старый Свет и дальше будет медлить с реформами, положение его станет, скажем прямо, незавидным.