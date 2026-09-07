Минобороны России сообщило об ударах по стоянкам автоцистерн на Украине

Вооруженные силы России ударили по стоянкам фур, в том числе с автоцистернами, в Одесской и Днепропетровской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, фуры использовались для нужд ВСУ. Транспорт задействовали для перевозки БПЛА и их комплектующих. В некоторых цистернах перевозили горюче-смазочные материалы и хранили в них нефтепродукты.

Российские военнослужащие ударили по стоянкам фур с помощью беспилотников «Герань-4 сикер». В Минобороны заявили, что все цели были поражены.