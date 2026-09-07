Бывший командующий армии Армении Норат Тер-Григорьянц отказался от гражданства

Почетный президент Ассоциации политических наук Армении, экс-командующий вооруженными силами страны, генерал-лейтенант в отставке Норат Тер-Григорьянц сдал армянский паспорт и заявил о добровольном выходе из гражданства. Сейчас он проживает в России.

«Я пошел в консульство и вернул паспорт РА. Меня с удивлением спросили: "Господин Тер-Григорьянц, что вы делаете?" На что я лишь ответил: "А что мне делать, когда в Армении к власти пришли люди, предавшие горстку оставшегося армянского народа и пытающиеся уничтожить его руками турок?"» — сказал генерал в интервью «Иравунк».

«Я сдал паспорт, а из вашей сегодняшней администрации президента мне пришло сообщение: "Вы лишены гражданства". Что же, до свидания, мои родные. Я больше никогда не приеду в Армению. Все», — заявил Норат Тер-Григорьянц (цитата по ТАСС).

Норат Тер-Григорьянц — советский военачальник, прошедший путь от начальника оперативной группы Туркестанского военного округа в Афганистане до заместителя начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС СССР. В 1991 году он был приглашен президентом Армении для создания национальной армии, а в августе 1992-го возглавил вооруженные силы республики, позднее став начальником Генштаба — первым замминистра обороны.

Впоследствии представлял Армению в Объединенном штабе ОДКБ, а до 2008 года возглавлял Совет ветеранов Главкомата Сухопутных войск ВС РФ. Генерал награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» II и III степеней, а также орденом Святого Вардана Мамиконяна (2016).