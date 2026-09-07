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Умер историк русского масонства Андрей Серков

Крупнейший в России специалист по истории русского масонства Андрей Серков умер в возрасте 62 лет. Об этом ТАСС сообщили в Институте мировой литературы Российской академии наук (ИМЛИ РАН), старшим научным сотрудником которого он являлся. Коллеги профессора сообщают, что он страдал заболеванием почек.

В научной среде считают, что одним из главных исследований Андрея Серкова стал энциклопедический словарь «Русское масонство. 1731—2000», изданный в двух редакциях. В книгу включены списки всех масонских лож России и более 12 тыс. биографий участников.

Андрей Серков окончил исторический факультет МГУ в 1987 году. Там же весной 1991 года защитил кандидатскую диссертацию о российском масонстве 1800–1861 годов. За более чем 30-летний опыт работы историк изучил архивы в Москве, Петербурге, Твери, Париже и Бостоне, где прочел тысячи протоколов лож, личных дневников и переписок их участников. По словам коллег ученого, интерес Андрея Серкова заключался в том, чтобы вывести изучение масонства с конспирологического уровня на академический.

Фотогалерея

Тайные знаки масонов в России

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Всевидящее око или взгляд Великого архитектора Вселенной. Масоны глубоко верили в Бога и использовали этот символ чаще всего. Око можно найти даже на американских долларах &lt;br> На фото: храм Живоначальной Троицы в Серебряниках (Москва)

Всевидящее око или взгляд Великого архитектора Вселенной. Масоны глубоко верили в Бога и использовали этот символ чаще всего. Око можно найти даже на американских долларах
На фото: храм Живоначальной Троицы в Серебряниках (Москва)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Российские масоны считали всевидящее око не только божественным знаком, но и символом будущего &lt;br> На фото: Институт имени Склифосовского (Москва)

Российские масоны считали всевидящее око не только божественным знаком, но и символом будущего
На фото: Институт имени Склифосовского (Москва)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

Циркуль считался знаком небес и инструментом Великого архитектора. По одной из версий, он символизирует всемирный масштаб масонства &lt;br> На фото: современный забор по адресу Армянский переулок, 4/1 (Москва)

Циркуль считался знаком небес и инструментом Великого архитектора. По одной из версий, он символизирует всемирный масштаб масонства
На фото: современный забор по адресу Армянский переулок, 4/1 (Москва)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

На фасаде Дома страхового общества «Россия» (Москва) можно найти пеликанов, крокодилов и саламандр. Пеликана считают символом жертвенности. По легенде, когда наступает голод, самка вскармливает птенцов собственной кровью

На фасаде Дома страхового общества «Россия» (Москва) можно найти пеликанов, крокодилов и саламандр. Пеликана считают символом жертвенности. По легенде, когда наступает голод, самка вскармливает птенцов собственной кровью

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

За способность видеть под водой крокодилов почитали еще древние египтяне. Масоны часто называют их символом добра &lt;br> На фото: Дом страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре (Москва)

За способность видеть под водой крокодилов почитали еще древние египтяне. Масоны часто называют их символом добра
На фото: Дом страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре (Москва)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

Саламандра — символ стойкости и праведности. Он достался масонам от алхимиков &lt;br> На фото: Дом страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре (Москва)

Саламандра — символ стойкости и праведности. Он достался масонам от алхимиков
На фото: Дом страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре (Москва)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

В качестве декора архитекторы-масоны часто использовали две колонны Яхин и Боаз. Так они вспоминали строителя храма Соломона в Иерусалиме, которого считают первым вольным каменщиком и который впервые использовал этот прием &lt;br> На фото: Дом Херсакова на Тверской улице (Москва)

В качестве декора архитекторы-масоны часто использовали две колонны Яхин и Боаз. Так они вспоминали строителя храма Соломона в Иерусалиме, которого считают первым вольным каменщиком и который впервые использовал этот прием
На фото: Дом Херсакова на Тверской улице (Москва)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

Химера — существо с головой льва. Его считают символом несбыточной мечты, к которой нужно стремиться, несмотря на трудности &lt;br> На фото: Государственный Центральный музей современной истории России на Тверской улице

Химера — существо с головой льва. Его считают символом несбыточной мечты, к которой нужно стремиться, несмотря на трудности
На фото: Государственный Центральный музей современной истории России на Тверской улице

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

Всевидящее око на храме Большого Вознесения у Никитских ворот (Москва)

Всевидящее око на храме Большого Вознесения у Никитских ворот (Москва)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

Мастерок — инструмент вольных каменщиков и символ братства между ними. Иногда означает готовность бороться с высокомерием и примиряться с недостатками окружающих &lt;br> На фото: здание посольства Абхазии (Москва)

Мастерок — инструмент вольных каменщиков и символ братства между ними. Иногда означает готовность бороться с высокомерием и примиряться с недостатками окружающих
На фото: здание посольства Абхазии (Москва)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

Раковина и жемчужины используются как символы саморазвития. Масоны верили, что каждый человек из песчинки может вырастить в себе жемчуг &lt;br> На фото: здание посольства Абхазии в Гагаринском переулке (Москва)

Раковина и жемчужины используются как символы саморазвития. Масоны верили, что каждый человек из песчинки может вырастить в себе жемчуг
На фото: здание посольства Абхазии в Гагаринском переулке (Москва)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

Всевидящее око продолжают использовать и на современных памятниках &lt;br> На фото: обелиск в Мемориальном парке героев Первой мировой войны на Братском кладбище (Москва)

Всевидящее око продолжают использовать и на современных памятниках
На фото: обелиск в Мемориальном парке героев Первой мировой войны на Братском кладбище (Москва)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

Круг или точка в круге считаются обещанием держать себя в рамках предписаний, не поддаваться страстям и слабостям. Иногда встречаются сразу три круга &lt;br> На фото: Казаковский корпус МГУ имени М.В. Ломоносова на пересечении улиц Большая Никитская и Моховая (Москва)

Круг или точка в круге считаются обещанием держать себя в рамках предписаний, не поддаваться страстям и слабостям. Иногда встречаются сразу три круга
На фото: Казаковский корпус МГУ имени М.В. Ломоносова на пересечении улиц Большая Никитская и Моховая (Москва)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

На здании Института стран Азии и Африки (Москва) имеется медальон с тремя лицами между двумя факелами. Они считаются символами силы, красоты и мудрости в свете истины

На здании Института стран Азии и Африки (Москва) имеется медальон с тремя лицами между двумя факелами. Они считаются символами силы, красоты и мудрости в свете истины

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

Вензель Екатерины II в виде лучезарной звезды — еще одного названия всевидящего ока. Известно, что сын императрицы Павел I входил в масонский круг. Но после него масоны попали в России под запрет &lt;br> На фото: музей-заповедник «Царицыно» (Москва)

Вензель Екатерины II в виде лучезарной звезды — еще одного названия всевидящего ока. Известно, что сын императрицы Павел I входил в масонский круг. Но после него масоны попали в России под запрет
На фото: музей-заповедник «Царицыно» (Москва)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Писательница Джоан Роулинг признавалась, что масонское всевидящее око вдохновило ее на символ даров смерти &lt;br> На фото: Троицкий собор Александро-Невской лавры (Санкт-Петербург)

Писательница Джоан Роулинг признавалась, что масонское всевидящее око вдохновило ее на символ даров смерти
На фото: Троицкий собор Александро-Невской лавры (Санкт-Петербург)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Иногда вместе с циркулями и мастерками на фасады наносили ключи. Они символизируют знания, скрытые от простых или плохо образованных людей — «профанов» &lt;br> На фото: особняк архитектора Шретера на набережной Мойки (Санкт-Петербург)

Иногда вместе с циркулями и мастерками на фасады наносили ключи. Они символизируют знания, скрытые от простых или плохо образованных людей — «профанов»
На фото: особняк архитектора Шретера на набережной Мойки (Санкт-Петербург)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ  /  купить фото

На могилы масонов часто наносили черепа и кости — символы презрения к смерти, отсутствия страха перед ней &lt;br> На фото: могила инженера-архитектора Николая Курвоазье на Никольском кладбище (Санкт-Петербург)

На могилы масонов часто наносили черепа и кости — символы презрения к смерти, отсутствия страха перед ней
На фото: могила инженера-архитектора Николая Курвоазье на Никольском кладбище (Санкт-Петербург)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Фартук — отличительный предмет гардероба вольного каменщика. На фасадах некоторых зданий можно найти фигуры в фартуках с оголенным плечом. Так выглядели масоны во время церемонии посвящения &lt;br> На фото: Сампсониевский собор (Санкт-Петербург)

Фартук — отличительный предмет гардероба вольного каменщика. На фасадах некоторых зданий можно найти фигуры в фартуках с оголенным плечом. Так выглядели масоны во время церемонии посвящения
На фото: Сампсониевский собор (Санкт-Петербург)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Молот — символ активного созидания. Масонов восхищали кузнецы, создающие металл из руды. С ударов молотком открывали и закрывали собрания лож &lt;br> На фото: Академия художеств на Университетской набережной (Санкт-Петербург)

Молот — символ активного созидания. Масонов восхищали кузнецы, создающие металл из руды. С ударов молотком открывали и закрывали собрания лож
На фото: Академия художеств на Университетской набережной (Санкт-Петербург)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Шестиконечная звезда — два пересекающихся треугольника. Для масонов они символизировали вечное соперничество зла и добра, так как силы сторон равны и находятся в равновесии. По другой версии, они изображают женское и мужское начала. На православные храмы звезды также наносят в честь Богородицы, которая принадлежала роду царя Давида &lt;br> На фото: Троицкий собор (Санкт-Петербург)

Шестиконечная звезда — два пересекающихся треугольника. Для масонов они символизировали вечное соперничество зла и добра, так как силы сторон равны и находятся в равновесии. По другой версии, они изображают женское и мужское начала. На православные храмы звезды также наносят в честь Богородицы, которая принадлежала роду царя Давида
На фото: Троицкий собор (Санкт-Петербург)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

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Всевидящее око или взгляд Великого архитектора Вселенной. Масоны глубоко верили в Бога и использовали этот символ чаще всего. Око можно найти даже на американских долларах
На фото: храм Живоначальной Троицы в Серебряниках (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Российские масоны считали всевидящее око не только божественным знаком, но и символом будущего
На фото: Институт имени Склифосовского (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Циркуль считался знаком небес и инструментом Великого архитектора. По одной из версий, он символизирует всемирный масштаб масонства
На фото: современный забор по адресу Армянский переулок, 4/1 (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На фасаде Дома страхового общества «Россия» (Москва) можно найти пеликанов, крокодилов и саламандр. Пеликана считают символом жертвенности. По легенде, когда наступает голод, самка вскармливает птенцов собственной кровью

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

За способность видеть под водой крокодилов почитали еще древние египтяне. Масоны часто называют их символом добра
На фото: Дом страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Саламандра — символ стойкости и праведности. Он достался масонам от алхимиков
На фото: Дом страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В качестве декора архитекторы-масоны часто использовали две колонны Яхин и Боаз. Так они вспоминали строителя храма Соломона в Иерусалиме, которого считают первым вольным каменщиком и который впервые использовал этот прием
На фото: Дом Херсакова на Тверской улице (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Химера — существо с головой льва. Его считают символом несбыточной мечты, к которой нужно стремиться, несмотря на трудности
На фото: Государственный Центральный музей современной истории России на Тверской улице

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Всевидящее око на храме Большого Вознесения у Никитских ворот (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Мастерок — инструмент вольных каменщиков и символ братства между ними. Иногда означает готовность бороться с высокомерием и примиряться с недостатками окружающих
На фото: здание посольства Абхазии (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Раковина и жемчужины используются как символы саморазвития. Масоны верили, что каждый человек из песчинки может вырастить в себе жемчуг
На фото: здание посольства Абхазии в Гагаринском переулке (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Всевидящее око продолжают использовать и на современных памятниках
На фото: обелиск в Мемориальном парке героев Первой мировой войны на Братском кладбище (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Круг или точка в круге считаются обещанием держать себя в рамках предписаний, не поддаваться страстям и слабостям. Иногда встречаются сразу три круга
На фото: Казаковский корпус МГУ имени М.В. Ломоносова на пересечении улиц Большая Никитская и Моховая (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На здании Института стран Азии и Африки (Москва) имеется медальон с тремя лицами между двумя факелами. Они считаются символами силы, красоты и мудрости в свете истины

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вензель Екатерины II в виде лучезарной звезды — еще одного названия всевидящего ока. Известно, что сын императрицы Павел I входил в масонский круг. Но после него масоны попали в России под запрет
На фото: музей-заповедник «Царицыно» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Писательница Джоан Роулинг признавалась, что масонское всевидящее око вдохновило ее на символ даров смерти
На фото: Троицкий собор Александро-Невской лавры (Санкт-Петербург)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Иногда вместе с циркулями и мастерками на фасады наносили ключи. Они символизируют знания, скрытые от простых или плохо образованных людей — «профанов»
На фото: особняк архитектора Шретера на набережной Мойки (Санкт-Петербург)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

На могилы масонов часто наносили черепа и кости — символы презрения к смерти, отсутствия страха перед ней
На фото: могила инженера-архитектора Николая Курвоазье на Никольском кладбище (Санкт-Петербург)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фартук — отличительный предмет гардероба вольного каменщика. На фасадах некоторых зданий можно найти фигуры в фартуках с оголенным плечом. Так выглядели масоны во время церемонии посвящения
На фото: Сампсониевский собор (Санкт-Петербург)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Молот — символ активного созидания. Масонов восхищали кузнецы, создающие металл из руды. С ударов молотком открывали и закрывали собрания лож
На фото: Академия художеств на Университетской набережной (Санкт-Петербург)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Шестиконечная звезда — два пересекающихся треугольника. Для масонов они символизировали вечное соперничество зла и добра, так как силы сторон равны и находятся в равновесии. По другой версии, они изображают женское и мужское начала. На православные храмы звезды также наносят в честь Богородицы, которая принадлежала роду царя Давида
На фото: Троицкий собор (Санкт-Петербург)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

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