Умер историк русского масонства Андрей Серков

Крупнейший в России специалист по истории русского масонства Андрей Серков умер в возрасте 62 лет. Об этом ТАСС сообщили в Институте мировой литературы Российской академии наук (ИМЛИ РАН), старшим научным сотрудником которого он являлся. Коллеги профессора сообщают, что он страдал заболеванием почек.

В научной среде считают, что одним из главных исследований Андрея Серкова стал энциклопедический словарь «Русское масонство. 1731—2000», изданный в двух редакциях. В книгу включены списки всех масонских лож России и более 12 тыс. биографий участников.

Андрей Серков окончил исторический факультет МГУ в 1987 году. Там же весной 1991 года защитил кандидатскую диссертацию о российском масонстве 1800–1861 годов. За более чем 30-летний опыт работы историк изучил архивы в Москве, Петербурге, Твери, Париже и Бостоне, где прочел тысячи протоколов лож, личных дневников и переписок их участников. По словам коллег ученого, интерес Андрея Серкова заключался в том, чтобы вывести изучение масонства с конспирологического уровня на академический.