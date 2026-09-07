Умерла заслуженная артистка РСФСР Нина Попова

Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщила пресс-служба Московского драматического театра им. Пушкина, где актриса проработала 60 лет. О дате прощания там обещали сообщить позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нина Попова в 2020 году

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Нина Попова в 2020 году

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Нину Попову приняли в труппу театра Пушкина в 1966 году после окончания ею Школы-студии МХАТ. Среди постановок, в которых участвовала артистка, — «Все о нашем доме», «Влюбленный Шекспир», «Кошки-Мышки», «Мышеловка», «Царь Эдип» и «Баловни судьбы».

С 1968 года госпожа Попова также играла в кинофильмах. Первой картиной с ее участием стала военная драма «Нейтральные воды». Известность она получила благодаря роли в первом советском телесериале «День за днем» (1971). Всего в ее фильмографии около 20 картин. Среди них — «Следствие ведут Знатоки», «Высокое звание», «Алмазы для Марии» и «Мой старший брат».