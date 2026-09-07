Воронежские власти подтвердили отказ от салюта на День города

Администрация Воронежа официально подтвердила отказ от проведения салюта в рамках празднования Дня города, которое в этом году состоится 12 сентября. В мэрии отметили, что запуск салюта изначально не входил в программу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

При этом подготовка праздничной инфраструктуры продолжается. Согласно данным портала госзакупок, мэрия Воронежа заключила контракт с местным индивидуальным предпринимателем (ИП) Владимиром Филоненко на монтаж, оформление и демонтаж сценических площадок. Подрядчик снизил начальную стоимость соглашения с 2,128 млн до 2,12 млн руб. В рамках контракта ему предстоит оборудовать семь площадок в городе — на Советской площади и проспекте Революции.

Обеспечением безопасности на мероприятиях займется ООО «Волк-безопасность» депутата городской думы Воронежа Михаила Гамбурга. Контракт с компанией заключили по начальной цене 5,3 млн руб. Охранять предстоит центральные городские локации: площадь Ленина, Кольцовский сквер, проспект Революции, площадки на улице Плехановской и Советскую площадь. Судя по документации, вход на площадь Ленина, Советскую площадь и в Кольцовский сквер организуют через рамки металлодетекторов с досмотром посетителей.

Кроме того, мэрия заключила контракт с брянским ИП Алексеем Башкиным на изготовление, монтаж и демонтаж тематических фотозон. Стоимость работ составит 1,4 млн руб. при начальной цене 2,4 млн руб. Всего планируется установить три фотозоны в виде объемных цифр «440».

Ранее депутаты городской думы Воронежа поддержали решение о переносе даты праздника с традиционной третьей субботы месяца на более ранний срок. Изменения были вызваны проведением выборов депутатов Государственной думы с 18 по 20 сентября.

В прошлом году Воронеж отмечал 439-летие со дня основания 20 сентября. Тогда городские власти также отказались от салюта, однако сохранили праздничную программу на ключевых общегородских площадках — площади Ленина, проспекте Революции и Петровской набережной.

Кабира Гасанова