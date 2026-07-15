обновлено 10:10
В Воронеже перенесли дату празднования Дня города
На сегодняшнем заседании гордумы Воронежа поддержали перенос празднования дня города в этом году с «третьей субботы сентября» на 12 сентября. Об этом сообщили в мэрии облцентра.
Корабль-музей «Гото Предестинация» на Петровской набережной в Воронеже
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Необходимость изменений вызвана проведением выборов депутатов Госдумы с 18 по 20 сентября — они как раз выпадают на третьи выходные сентября, а праздник — на 19 сентября.
В прошлом году День города в Воронеже прошел 20 сентября — столица Черноземья праздновала 439 лет со дня своего основания. В этот день власти облцентра отказались от салюта, но не отменили мероприятия на площади Ленина, проспекте Революции и Петровской набережной.
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Как в Воронеже прошел День города-2025
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