В Воронеже перенесли дату празднования Дня города

На сегодняшнем заседании гордумы Воронежа поддержали перенос празднования дня города в этом году с «третьей субботы сентября» на 12 сентября. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корабль-музей «Гото Предестинация» на Петровской набережной в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Корабль-музей «Гото Предестинация» на Петровской набережной в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Необходимость изменений вызвана проведением выборов депутатов Госдумы с 18 по 20 сентября — они как раз выпадают на третьи выходные сентября, а праздник — на 19 сентября.

В прошлом году День города в Воронеже прошел 20 сентября — столица Черноземья праздновала 439 лет со дня своего основания. В этот день власти облцентра отказались от салюта, но не отменили мероприятия на площади Ленина, проспекте Революции и Петровской набережной.

Алина Морозова