Правительство России утвердило концепцию повышения цифровой грамотности россиян

Правительство России подготовило концепцию правил по безопасному поведению граждан в цифровом пространстве. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании.

«Нужны единые правила и рекомендации по безопасному поведению в цифровом пространстве для защиты граждан от преступлений в этой сфере»,— отметил господин Мишустин. Документ должен утвердить типовой пошаговый план действий для людей, столкнувшихся с цифровыми преступлениями. Концепция также установит правила взаимодействия с ИИ, включая методы верификации контента на предмет признаков искусственной генерации.

Единые правила и рекомендации планируют внедрить в образовательные программы в детсадах, школах, колледжах и вузах. Им также обучат работников корпоративных структур, педагогов и соцработников. Господин Мишустин подчеркнул, что особое внимание нужно уделить защите людей старшего возраста, детей и подростков. «Важно, чтобы они не только могли уверенно ориентироваться в цифровом пространстве, но и своевременно получали необходимую помощь, если она им потребуется», — добавил чиновник.