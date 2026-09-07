В Воронежской области контракты на вывоз ТКО за 703 млн поделили местные игроки

Контракты на вывоз ТКО в 18 районах Воронежской области поделили местное предприятие, индивидуальный предприниматель и три муниципальных предприятия. Они снизили совокупную начальную цену подрядов на 6%: с 748,3 млн руб. до 703 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Работы по всем контрактам требуется выполнять в течение 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Больше всего побед в аукционах одержало ООО «Экосистемс» Инны Барышевой. По данным портала госзакупок, за все время существования компания выиграла восемь госконтрактов на 812 млн руб. в сумме. Все они были заключены с регоператором по вывозу мусора — подконтрольным областным властям ГУПом «Облкоммунсервис», который выступил заказчиком и на последних торгах.

На этот раз «Экосистемс» будет обслуживать Воробьевский, Калачеевский и Петропавловский районы за 70,6 млн руб. при начальной цене 71,3 млн руб., Богучарский, Верхнемамонский и Кантермировский районы за 68,4 млн руб. (69,8 млн), Бобровский район за 39,4 млн руб. (43 млн) и Каменский район за 16,1 млн руб. (16,5 млн).

Второе место по количеству выигранных контрактов можно отдать индивидуальному предпринимателю Алексею Луневу, который владеет воронежским ООО «Экос». По данным Rusprofile, за время работы на мусорном рынке господин Лунев выиграл у «Облкоммунсервиса» шесть госконтрактов на 782 млн руб. В этот раз он взял на себя вывоз мусора в Ольховатском районе за 17,3 млн руб. при стартовой цене 18 млн руб., в Подгоренском районе за 21,3 млн руб. (21,6 млн руб.) и самый дорогой подряд — на транспортировку ТКО в Борисоглебском горокруге, Грибановском, Новохоперском, Поворинском и Терновском районах за 217,6 млн руб. (начальная цена составляла 219,8 млн руб.).

Второй по стоимости контракт достался подконтрольному властям Лисок ООО «МУП по уборке города» — на обслуживание Лискинского района за 113,5 млн руб. при начальной цене 136,2 млн руб. По данным Rusprofile, в 2022 и 2023 годах предприятие выиграло аналогичные подряды за 385 млн руб. в сумме.

ООО «Коммунальщик», которое принадлежит властям Россоши, будет вывозить мусор из Россошанского района за 87,7 млн руб. при стартовой стоимости работ 95,2 млн руб. Из базы данных Rusprofile следует, что за последние три года общество выиграло шесть аналогичных контрактов на 21 млн руб. в сумме. ООО «Острогожский комбинат по благоустройству» возьмется за транспортировку ТКО в Острогожском районе. Согласно Rusprofile, общество принадлежит властям Острогожска, за последние два года оно получило 31 госконтракт на 134 млн руб. в сумме. Соглашения касались ремонта дорог, содержания и очистки территории, в том числе вывоза мусора. «Облкоммунсервиса» среди заказчиков обеих организаций нет.

О проблемах другого воронежского регоператора по обращению с мусором читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова