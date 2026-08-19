Воронежские власти ищут подрядчиков для вывоза ТКО в 2027 году за 748 млн рублей

Регоператор по обращению с ТКО «Облкоммунсервис» (подконтрольный властям Воронежской области ГУП) объявил десять аукционов по выбору подрядчиков для вывоза мусора в 18 муниципалитетах. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 748,3 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Самый дорогой подряд — с начальной ценой 219,8 млн руб. — предполагает транспортировку ТКО в Борисоглебском межмуниципальном экологическом отходоперерабатывающем кластере. В его состав входят не только Борисоглебский горокруг, но и Грибановский, Поворинский, Терновский и Новохоперский районы. Прогнозируемый объем мусора составляет 547,4 тыс. кубометров.

За 136,2 млн руб. потенциальным подрядчикам предлагают вывозить мусор из Лискинского кластера, а именно из Лискинского района. Прогнозируемый объем ТКО составляет 300,2 тыс. кубометров.

За очистку Россошанского кластера, в который в рамках этой закупки входит только Россошанский район, готовы заплатить не более 95,2 млн руб. Потенциальный объем ТКО — 211,2 тыс. кубометров.

Будущим подрядчикам транспортировки ТКО в Калачеевском, Богучарском и Лискинском кластерах обещают заплатить 71,3 млн, 69,8 млн и 56,8 млн руб. соответственно. Первый из них включает Калачеевский, Воробьевский и Петропавловский районы. Ожидаемый объем отходов — 167,3 тыс. кубометров. В необходимую для обработки территорию второго кластера входят Богучарский, Верхнемамонский и Кантемировский районы (164,8 тыс. кубометров), третьего — Острогожский район (121,9 тыс. кубометров).

В Бобровском районе (часть Лискинского кластера) за вывоз ТКО готовы заплатить до 43 млн руб. Прогнозируемый объем — 96,3 тыс. кубометров. В Подгоренском районе (часть Россошанского кластера) транспортировка мусора стоит 21,6 млн руб. За эту сумму подрядчику предстоит вывезти 49 тыс. кубометров отходов. Еще 18 млн руб. предлагают за работы в Ольховатском районе (тоже часть Россошанского кластера) и 16,5 млн руб. — в Каменском районе (часть Лискинского кластера). В первом муниципалитете требуется транспортировать 44,5 тыс. кубометров ТКО, во втором — 39,8 тыс. кубометров.

Работы по всем контрактам требуется выполнять в течение 2027 года.

Подавать заявки на участие во всех десяти аукционах можно до 26 августа. Итоги планируют подвести 27 августа.

По данным портала госзакупок, прошлой осенью контракты на вывоз ТКО в тех же районах поделили муниципальные предприятия, а также местное ООО «Экосистемс» Инны Барышевой и индивидуальный предприниматель Алексей Лунев (владеет местным же ООО «Экос»).

О проблемах другого воронежского регоператора по обращению с мусором АО «Экотехнологии» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова