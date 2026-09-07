В Ростове-на-Дону при ударах БПЛА повреждения получили 16 многоквартирных домов

В Ростове-на-Дону при вчерашних ударах беспилотников повреждения получили 16 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

«В основном это повреждения стеклопакетов, оконных рам и балконов — всего свыше 400 окон»,— отметил глава региона. По его словам, под удар, в частности, попали остекление и облицовка Донской публичной библиотеки. Во всех поврежденных домах спасатели демонтировали аварийные конструкции. Власти создали штабы по приему заявлений на компенсации.

В Ростовской области в городе Гуково после удара БПЛА по многоквартирному дому ограничили доступ в два из четырех подъездов. 33 жильца подали заявления на помощь в связи с полной утратой имущества. Местные власти также оценивают ущерб из-за падения обломков дронов на частные дома в Аксайском, Багаевском и Мясниковском районах, а также в городе Батайск.