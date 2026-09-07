В Москве простились с Алексеем Вишневецким

В понедельник, 7 сентября, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке состоялась гражданская панихида по заместителю председателя Союза журналистов России (СЖР) Алексею Вишневецкому. Проститься с ним пришли около 50 человек, в том числе председатель союза Владимир Соловьев, телеведущий «России 1» Эрнест Мацкявичюс и главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония прощания с заместителем председателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото Церемония прощания с заместителем председателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото Церемония прощания с заместителем председателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев (в центре) и телеведущий Эрнест Мацкявичюс (справа) на церемонии Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото Церемония прощания с заместителем председателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото Церемония прощания с заместителем председателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев (второй слева) на церемонии Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 7 Церемония прощания с заместителем председателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото Церемония прощания с заместителем председателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото Церемония прощания с заместителем председателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев (в центре) и телеведущий Эрнест Мацкявичюс (справа) на церемонии Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото Церемония прощания с заместителем председателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото Церемония прощания с заместителем председателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев (второй слева) на церемонии Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото

Родственники, друзья, коллеги и ученики журналиста приносили цветы к гробу, установленному в центре храма. Рядом располагались венки от его коллег и близких. «Алексей был одним из лучших специалистов на журналистском поприще, его знала вся страна. Он сыграл большую роль в защите журналистов. Совершенно неожиданная и тяжелейшая утрата. Буквально накануне сидели, весело вспоминали наших однокурсников, и вдруг такая новость»,— сказал Владимир Соловьев. В беседе с “Ъ” он описал Алексея Вишневецкого как «незаменимого» специалиста в своей области. «Мы находимся в некоторой растерянности, ведь он поддерживал связь с коллегами по всей стране,— рассказал он.— Его знали и уважали многие губернаторы и представители министерств». Алексей Вишневецкий, по его словам, также был выдающимся педагогом, ставшим для многих студентов журфака МГУ «настоящим проводником в профессию».

Журналиста похоронили на Троекуровском кладбище рядом с могилами журналиста-международника Георгия Зубкова, режиссера программы «Время» Калерии Кисловой и главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова.

Алексей Вишневецкий умер 4 сентября 2026 года в возрасте 60 лет, предполагаемая причина смерти — инфаркт. Господин Вишневецкий работал на телевидении с 1996 года. Был шеф-редактором программ «Дистанция 60» и «Сегоднячко» на НТВ и ТНТ, а также «Честный детектив» на канале «Россия 1». С 2009 по 2012 год был ответственным секретарем «Парламентской газеты», с 2012 по 2017 год — замначальника Службы документальных фильмов «России 1». В конце 2017 года был назначен зампредом СЖР. В 2026 году указом президента РФ ему было присвоено звание заслуженного журналиста Российской Федерации.

Мария Барановская