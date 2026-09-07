Филиппинский суд выдал ордер на арест двоюродного брата президента

Филиппинский антикоррупционный суд выдал ордер на арест Мартина Ромуальдеса, бывшего спикера Палаты представителей и двоюродного брата действующего президента страны Фердинанда Маркоса-младшего. Его обвиняют в хищении государственных средств в особо крупном размере, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мартин Ромуальдес

Фото: Gerard Carreon / AP Мартин Ромуальдес

Фото: Gerard Carreon / AP

Ордер на арест Мартина Ромуальдеса — продолжение коррупционного скандала вокруг масштабной схемы хищения государственных средств, направлявшихся на борьбу с разрушительными наводнениями. В прошлом году при проверках были выявлены и взяты под контроль более 10 тыс. проектов по борьбе с наводнениями на общую сумму 545 млрд филиппинских песо (около $9 млрд). По некоторым проектам работы осуществлялись с грубыми нарушениями, по завышенным ценам или вовсе существовали только на бумаге. За разоблачением последовали отставки и увольнения высокопоставленных чиновников, а также массовые аресты. По версии следствия, Ромуальдес был одним из организаторов преступной схемы и получил от нее как минимум $118 млн.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший назвал масштаб вскрывшихся хищений «ужасающим» и заявил, что антикоррупционная кампания не пощадит даже его собственных родственников. Сам Мартин Ромуальдес отрицает вину. В случае признания виновным двоюродному брату президента грозит пожизненный срок, права на освобождение под залог у него нет.

Екатерина Наумова