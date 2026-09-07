Терпение сэкономит на такси

«Яндекс» запускает новую опцию в период высокого спроса. Сервис предложит отложить подачу машины в среднем на 30-40 минут, а взамен снизит цену в среднем на треть. В отдельных случаях экономия может достигать 50%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Алгоритм будет включать режим «Позже» во время пробок, сильного дождя или после крупных мероприятий. Разницу «Яндекс» обещает компенсировать за свой счет — заработок водителя не изменится. В компании рассчитывают таким образом распределить заказы по времени и сгладить скачки цен, когда желающих уехать больше, чем свободных машин. Насколько популярной будет новая опция, ответила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова:

«Долгое ожидание автомобиля связано с тем, что спрос подскакивает. Сейчас из-за дефицита топлива ожидание машин становится долгим — часть автомобилей больше времени тратит на заправку. На спрос влияют и климатические условия: осень, сезон дождей, снегопады. В такие периоды люди заказывают автомобили чаще, а исполнителей не хватает.

Другие агрегаторы за Уралом предлагают нечто похожее. Например, в такси "Максим" есть базовый тариф: когда пассажир нажимает "вызвать такси" и никто не соглашается, он увеличивает стоимость, и водители охотнее откликаются. Агрегаторы нацелены на то, чтобы увезти как можно больше пассажиров. Думаю, у многих появятся похожие истории».

Сдерживать цены сервисам приходится на фоне растущих расходов самих водителей. С 1 марта 2026-го для новых машин в такси действуют требования по локализации — для работы подходят только определенные модели. Одновременно дорожает топливо: к середине августа цены на бензин прибавили более 18% с начала 2026 года.

Летом проблемы с заправками уже приводили к тому, что водители реже выходили на линию, а стоимость поездок и время подачи росли. Новая опция поможет частично сократить расходы, считает гендиректор московского таксопарка «Такси 495» Андрей Капитан:

«Агрегатор пытается расширить клиентскую базу и предлагает разные варианты вызова. Кому-то подойдет, кому-то нет. Предварительный заказ всегда был актуален. Если он еще и снижает стоимость, это отразится на покупательской способности. Количество таких заказов будет расти.

Многие привыкли, что такси приезжает через 5-7 минут. В случае с предварительным заказом агрегатор заранее направляет машину подходящего класса. Идет оптимизация затрат, уменьшение холостого пробега — это влияет на конечную стоимость. Она будет уменьшаться. Здесь нет субсидирования со стороны агрегатора — скорее оптимизация работы водителя».

С пиковым спросом «Яндекс» экспериментирует не впервые. В 2025 году сервис запустил виртуальную очередь после концертов и крупных мероприятий. А тариф «Вместе» позволяет делить машину с попутчиком. В отдельных городах на совместные поездки уже приходится до 10% заказов.

Андрей Дубков