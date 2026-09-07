Наказанию придали эластичность

Как стало известно “Ъ”, Воронежский областной суд смягчил приговор за хищение бюджетных средств при модернизации местного производства каучуков специального назначения для «Роскосмоса» стоимостью более 200 млн руб. Сроки наказания подсудимых в семь лет и три с половиной года колонии оставлены без изменения, а штрафы сокращены более чем в десять раз. Приговор может быть обжалован в кассации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Воронежский областной суд изменил приговор Левобережного райсуда, который в начале прошлого года назначил реальные сроки в семь лет и три с половиной года колонии общего режима бывшему директору местного филиала санкт-петербургского Научно-исследовательского института синтетического каучука им. академика С. В. Лебедева (НИИСК) Евгению Блинову и предпринимателю Валентину Казакову (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали “Ъ” в пресс-службе апелляционной инстанции, штрафы подсудимых в 1 млн и 500 тыс. сокращены до 70 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно.

Как рассказывал “Ъ”, в основу уголовных дел в отношении Блинова и Казакова легли обстоятельства реализации проекта модернизации площадки по производству каучуков специального назначения в Воронеже на улице Менделеева для «Роскосмоса». В 2015 году компания «Союзкомплект» согласилась выполнить работы общей стоимостью более 203 млн руб.

Контракт предусматривал строительство производственного комплекса. Подрядчик должен был провести комплексный монтаж технологического оборудования (вакуумных насосов, емкостей, сушилок, дегазаторов, ленточных и поперечных транспортеров) и обеспечить объект инфраструктурой (трубопроводами, силовым электрооборудованием). Согласно материалам госзакупок, контракт был исполнен к концу 2016 года.

Через пять лет региональное управление МВД на основании материалов УФСБ возбудило дело о хищении бюджетных средств. По версии следствия, подрядчик не поставил предусмотренное контрактом оборудование, а также не выполнил в нужном объеме работы по его пусконаладке.

Ущерб «Роскосмосу» был оценен в 32 млн руб.

Еще до вынесения приговора в марте прошлого года Блинов был заключен в СИЗО из-за пропуска нескольких судебных заседаний. Под стражей он оказался не в первый раз: в 2022 году он получил два года за растрату и злоупотребления (ст. 160 и 285 УК РФ). Как установил суд, в 2013–2019 годах директор филиала НИИСК начислил почти 2 млн руб. зарплат, премий и иных выплат своей дочери и трем лицам, которые фактически свои служебные обязанности по заключенным трудовым договорам не исполняли. Вину Блинов признал частично.

Второй подсудимый, Валентин Казаков, не был взят под стражу, так как в срок отбывания ему зачли время, проведенное под домашним арестом. Солидарно с подсудимых по решению суда было взыскано 30 млн руб. Оперативно связаться с их защитниками “Ъ” не удалось. По информации знакомого с материалами дела источника “Ъ”, на вступивший в силу приговор может быть подана кассационная жалоба.

Сергей Толмачев, Воронеж