В Оренбуржье выявлено несколько ландшафтных пожаров

В Адамовском районе Оренбургской области зафиксирован очередной крупный ландшафтный пожар. На данный момент огонь распространяется на значительной территории, в том числе вблизи поселка Юбилейный, где пламя начинает подходить к жилым домам. По словам местных жителей, ветер способствует быстрому распространению огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ГУ МЧС России по Оренбургской области прокомментировали ситуацию и сообщили журналистам, что на указанной территории горит сухая трава на окраине поселка Юбилейный. К тушению привлечены 14 человек личного состава и 5 единиц техники.

В Беляевском районе введен режим ЧС. Огонь может распространиться на территории сразу трех населенных пунктов.

Ранее «Ъ-Волга» сообщал о серьезном пожаре в СНТ «Заря» Соль-Илецкого округа, где огонь уничтожил 15 строений, еще 15 оказались повреждены. Как уточняли в МЧС, тушение затрудняли аномальная жара и ветер с порывами до 18 м/с. Пожар также затронул лесной массив. В регионе также зафиксировано загрязнение воздуха из-за природных пожаров.

Яна Вежлева