В Оренбургской области из-за пожара сгорели 15 домов в СНТ

В садовом товариществе «Заря» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области пожар уничтожил 15 строений, еще 15 повреждены. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, тушение осложняется жаркой погодой и ветром до 18 м/с. Огонь также перекинулся на лесной массив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По последним данным ведомства, в результате возгорания в СНТ «Заря» пострадали около 30 домов, из которых 15 сгорели полностью. Распространению пламени поспособствовали сухая и жаркая погода, порывы ветра до 18 метров в секунду, а также наличие заброшенных участков с большим количеством сухой травы. Кроме того, огонь перешел на прилегающий лесной массив.

В МЧС добавили, что к тушению привлечены около 40 сотрудников подразделений и 20 единиц техники. На данный момент пожарным удалось отстоять часть дачного массива. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Ранее МЧС России по Оренбургской области сообщали, что с 2 по 8 сентября на территории региона объявлена чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс. Причиной введенных мер стала аномальная жара и сухая трава.

Яна Вежлева