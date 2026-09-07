В прокат вышла французская комедия «Электрический поцелуй» — фильм открытия Канн

В северном парижском пригороде Сент-Уан, где и поныне раскинулся чудесный блошиный рынок, выступает бродячая труппа циркачей. На дворе 1928 год. В программе — ярмарочные банальности типа метания ножей в девушку или общения с духами в палатке псевдоцыганки мадам Клодии. Особняком стоит лишь выступление «электрической Венеры», по жизни — Сюзанны (Анаис Дюмустье).

Доброволец из публики за тридцать сантимов целует девушку, и когда их губы соприкасаются, техник из-за кулис пропускает сквозь их тела электрический разряд, несмертельный, но чувствительный. В чем тут кайф, сказать сложно. Посмотрев на судороги клиентов «Венеры», повторять их опыт не хочется, да и у самой Сюзанны руки в ожогах. А выдает ей за месяц таких мучений подлый хозяин после разнообразных вычетов меньше девяти франков.

Судьба является Сюзанне, забредшей в пустую палатку Клодии, в обличье безбожно пьяного художника Антуана Баллестро (Пио Мармай). Потеряв в ДТП жену Ирэн (Вимала Пони), он уже несколько лет не берется за кисти, не просыхает и, приняв Сюзанну за цыганку, умоляет ее связаться с духом усопшей. Наша Венера никогда бы на такой обман не пошла, но за деньги — да...

Главная беда фильма в том, что в ретро абсолютно не стилизован сам воздух эпохи. Да, по экрану ходят месье в канотье и жилетках, ездят старинные авто, а одна сцена происходит даже в легендарном «Улье», общежитии художников на Монмартре. Но все это снято без огонька, все кажется тусклым задником действия. В то время как прелесть ретро как раз в том и заключается, что вкусная, вещная сторона эпохи важна не меньше, если не больше, чем треволнения экранных любовников.

Подробнее —в материале «Ъ» «Мадемуазель знает ток».