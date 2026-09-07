Карлос Алькарас вышел из борьбы за повышение призовых на турнирах Большого шлема

Бывшая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас отделился от группы теннисных звезд, требующих увеличения призовых на турнирах Большого шлема, сообщает издание The Times. Спортсмены, входящие в топ-10 мировых рейтингов, весной прошлого года обратились к организаторам четырех мейджоров с требованием выделить игрокам 22% от доходов этих турниров к 2030 году, а также обеспечить финансирование программ социальной поддержки спортсменов и создать совет игроков турниров Большого шлема. В числе подписавших письмо помимо Алькараса были Янник Синнер, Арина Соболенко, Коко Гауфф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карлос Алькарас

Фото: Heather Khalifa / AP Карлос Алькарас

Фото: Heather Khalifa / AP

Однако представитель Алькараса Альберт Молина сообщил другим участникам инициативной группы, что его клиент ее покидает. По всей видимости, теннисист, пропустивший из-за травмы значительную часть сезона, в том числе Roland Garros и Wimbledon, хочет сосредоточиться на своих выступлениях. Как бы то ни было, за два дня до старта US Open в Нью-Йорке состоялось совещание 15 представителей игроков, вовлеченных в эту кампанию, однако Молина на встрече отсутствовал.

О формировании совета игроков Большого шлема было объявлено недавно перед началом US Open, который в этом году повысил свой призовой фонд сразу на 20% — до $108 млн. Но вероятность заключения юридически обязывающего соглашения о распределении доходов между организаторами мейджоров и спортсменами остается низкой. Во всяком случае, устроители Wimbledon считают показатель 22% необоснованным.

Евгений Федяков