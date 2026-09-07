В РСТ раскритиковали идею запретить чартерные рейсы иностранным авиакомпаниям

Ограничение доступа иностранных авиакомпаний к чартерным рейсам в России может привести к дефициту мест, заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Владимир Рубцов. Так он прокомментировал предложение гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского.

«Для туристов это будет означать сокращение предложения, уменьшение рейсов, дат, вариантов и городов вылета, а также продолжительности отдыха»,— сказал господин Рубцов на пресс-конференции в Москве (цитата по сайту РСТ). По его мнению, сильнее всего такая мера скажется на доступности путевок в Турцию и Египет, на которые приходится как минимум 88% всего объема рынка.

По данным «Аэрофлота», иностранные авиакомпании перевезли 23,8 млн пассажиров из России в 2025 году. По прогнозам авиаперевозчика, в 2026 году показатель увеличится на 15,7%, до 26–27,5 млн человек. Сергей Александровский призвал усилить контроль за долей иностранных авиакомпаний на российском рынке, ограничив их доступ к чартерным перевозкам.