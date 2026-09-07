Швеция закупит десять установок HIMARS в США

Управление по материальному обеспечению обороны Швеции закупит десять американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Закупка обойдется в 7 млрд шведских крон (примерно $733 млн), сообщил министр обороны страны Пол Юнсон.

По словам шведского министра, покупка «укрепляет оборонный потенциал и усложняет нападение на Швецию». Первые пусковые установки поступят на вооружение страны уже в следующем году.

Одновременно с этим Пол Юнсон на совместной пресс-конференции с финским коллегой Антти Хакканеном объявил о подписании шведско-финского соглашения о сотрудничестве по HIMARS. Как отмечает YLE, поскольку у Швеции до сих пор не было подобных систем вооружения, финская сторона окажет помощь в обучении персонала и техническом обслуживании. На вооружении Финляндии есть более тяжелые РСЗО M270, которые используют те же боеприпасы и системы контроля огня.

Андрей Келекеев