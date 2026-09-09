Сегодня исполняется 40 лет председателю Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, постоянному члену Священного синода РПЦ, митрополиту Владимирскому и Суздальскому Никандру

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр

Фото: Московский патриархат Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр

Фото: Московский патриархат

Его поздравляет депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы», Герой Труда РФ Владимир Ресин:

— Владыка! В день Вашего 40-летия пусть Господь ниспошлет на Вас Свою милость. Вы — один из настоящих подвижников Русской церкви, человек большой энергии, ответственности и искренней любви к людям и своему делу. Святейший патриарх Кирилл возложил на Вас серьезный объем работ: строительство храмов в Москве и восстановление древних святынь по всей России, сохранение церквей и монастырей Владимиро-Суздальской земли, помощь в возрождении храмов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в других уголках Русского мира. Пусть Господь благословит все Ваши труды на благо нашего народа, Отечества и укрепления православной веры!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»