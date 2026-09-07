Бьюти-блогеры ошиблись со стратегией
Почему косметический бизнес звезд становится убыточным
200 млн руб. потеряли российские селебрити на собственных косметических брендах. Лидером по убыткам, как посчитала Baza, стала Валерия Чекалина. Далее идут Оксана Самойлова, бывшая супруга Джигана, и звездный визажист Гоар Аветисян. Сколько стоит запустить свою линейку косметики? И чего не хватает локальным маркам, чтобы их покупали?
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
В России сейчас от 2,5 до 3 тыс. локальных косметических брендов. Драйвером роста стало импортзамещение и низкий порог входа. Но цифры меняются ежемесячно: на 20 открытий, по данным ФНС, приходится 19 закрытий, меньше всего живут марки-клоны, что продаются через маркетплесы. Плюс недальновидная политика бизнеса, замечает председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяна Пучкова:
«Чтобы запустить минимальную собственную линейку ухода за кожей, нужно вложить от 10 млн руб. до 15 млн руб. только в производство. Проблемы с интернетом, продвижением и общее падение покупательской способности людей — все это сказалось. У них нет собственного производства, они зависят от тех, кто производит им косметику. Если человек вкладывает деньги в свой бренд, он несет за него ответственность. При этом система обязательного тестирования продукции законом не предусмотрена».
Российские бренды занимают уже больше половины рынка, в том числе в крупных косметических сетях. Наибольшую динамику показывает уходовая косметика. И на нее делают ставку инфлюенсеры, которые запускают собственные линейки. Но одного имени, чтобы успешно продавать, недостаточно, замечает директор по стратегии брендингового аг-ва Depot Фархад Кучкаров:
«White-label услуги по производству косметики осуществляют очень многие компании. Стало много поставщиков готовых флаконов, кремов, формул и прочего. Это бизнес с очень низким порогом входа. Очень редкие российские селебрити умеют заниматься маркетингом. Они думают, что достаточно написать свое имя, и люди как бы сами попрут. Косметика — брендозависимая категория, поэтому после первичного волнообразного интереса люди очень быстро охладевают к брендам, за которыми нет истории. Разработать бренд с проведением ряда исследований будет стоить минимум около 10 млн руб».
Аудитория бьюти-блогеров мгновенно реагируют на негативный информационный фон. За год убытки Валерии Чекалиной — владелицы брендов Eyya и Letique Cosmetics составили 136 млн, посчитала Baza. И даже ее новая рекламная кампания блесков для губ, когда она снялась сразу после химиотерапии, вызвала неоднозначную реакцию. В минусе и бизнес Оксаны Самойловой. Ее Sammy Beauty закрыла год с убытком в девять миллионов. В свое время ее захейтили: флаконы и набор средств по уходу повторяли линейку Kylie Skin — младшей из сестер Кардашьян. Хотя возможно, это просто совпадение. Типографию бизнес заказывает в Китае, делится основатель компании Il Mio Segreto Наталия Луа:
«На каждом этапе, начиная от упаковки и дизайна и заканчивая работой технологов, все кремы варятся здесь. Но полностью в бумагу свой бренд я одела у китайцев. Если брать только пакеты, здесь 1 тыс. единиц обходилась мне в 700 тыс. руб. А в Китае на эту сумму я купила 15 тыс. разных единиц. Если говорить о стеклянных флаконах, у китайцев всю свою линейку я закажу на 1 млн руб. А в нашем случае мне сначала скажут: "2 млн руб. — мы отольем вам форму"».
Но даже найти деньги на запуск, нанять технолога и блогеров — недостаточно. Каналы продаж сокращаются, замечает основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:
«У нас здесь меняющееся законодательство, налоговое, экстраординарные вещи вроде горящих складов, а также истории, связанные с противоборством селлеров с маркетплейсами. Это не самая простая почва для высокомаржинального, понятного и просчитываемого бизнеса. Все зависит от того, насколько долго с вами останется клиент. У звезд их аудитория — это хорошая база для старта. Но когда у вас появляется по несколько сотен таких брендов в год, они уже не сильно отличаются друг от друга, потому что делают все на одном и том же контрактном производстве, используют одно и то же сырье. И тогда, понятное дело, все начнут потихоньку умирать».
Звезды работают в основном на аудиторию 25 + — это уже поздние зумеры. А вот поколение альфа в России пока остается в стороне, замечают эксперты. Но уже сейчас понятно, что мамина косметика подросткам не нужна. Они выбирают средства с выраженным действием — против или для чего-то. Например, быстро убрать акне. И чтобы упаковка обязательно была яркой, а еще лучше с ароматом любимой жвачки или десерта.