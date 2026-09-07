Письмо из прошлого

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) установили прямую родственную связь между останками, обнаруженными в двух склепах Покровской церкви города Белёва Тульской области, и ныне живущим потомком купеческой династии Прохоровых. Вероятность того, что погребенные являются отцом и сыном, составила 99,999809%, а совпадение по Y-хромосоме с образцом потомка подтвердило принадлежность останков к роду Прохоровых.

Исследование проведено совместно с партнерской фирмой «Импульстест» в рамках поисковой работы Института археологии Российской академии наук. Материал для анализа поступил в лабораторию исторической генетики МФТИ от археологов, проводивших охранные работы в Покровской церкви Белёва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественная реконструкция внешнего облика погребённого из склепа-2, выполненная на основе антропологической реконструкции лица

Фото: Пресс-служба МФТИ Художественная реконструкция внешнего облика погребённого из склепа-2, выполненная на основе антропологической реконструкции лица

Фото: Пресс-служба МФТИ

Там во время благоустройства территории в двух склепах конца XIX века были обнаружены захоронения, которые по архивным данным и косвенным признакам могли принадлежать известным белёвским предпринимателям — Амвросию Павловичу и Павлу Амвросиевичу Прохоровым. Для верификации этой гипотезы ученые получили биологический материал (буккальный эпителий) прямого потомка по мужской линии — Прохорова В. М., который дал информированное согласие на участие в исследовании.

История пастилы Династия Прохоровых занимает особое место в истории Тульской области. С именем Амвросия Павловича Прохорова связано создание белёвской пастилы, ставшей визитной карточкой города Белёва. В 1888 году купец открыл завод растительных консервов и запустил промышленное производство пастилы. Уже через два года она завоевала первый приз на выставке садоводства в Санкт-Петербурге, а позднее продукция поставлялась в различные города мира. Предпринимательская деятельность Прохоровых не ограничивалась производством сладостей. В 1863 году представители династии учредили Белёвский общественный банк, который просуществовал до 1918 года. Семья активно занималась благотворительностью: на их средства строились больницы, приюты и поддерживались православные храмы. После революции 1917 года имущество Прохоровых было экспроприировано, но семья не покинула Белёв: потомки продолжили трудиться на производстве.

«Работа с древней ДНК велась в специализированном перчаточном стенде, где все манипуляции проводятся в среде особо чистого азота. Такая система полностью исключает попадание образцов современных генетических материалов, что критически важно при исследовании исторических останков. Каждый образец костной ткани был проанализирован дважды, чтобы учесть естественную деградацию древней ДНК»,— рассказал заведующий лабораторией исторической генетики МФТИ Харис Мустафин.

Исследование ДНК велось на оборудовании компании «Импульстест» с использованием разработанных ею реагентов. В ходе исследования генетики провели фрагментный анализ по 29 аутосомным генетическим маркерам и 37 маркерам Y-хромосомы. Согласно полученным данным, оба погребенных являются мужчинами. Основные останки из двух склепов (образцы Belev-sk1 и Belev-sk2) оказались ближайшими родственниками: рассчитанная вероятность того, что это отец и сын, составила 99,999809471609%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция внешнего облика погребённого из склепа-2 по черепу: А – 3D-модель черепа, вид в фас и профиль; В – этап антропологической реконструкции лица; С – итоговая реконструкция лица, вид в фас и профиль

Фото: Пресс-служба МФТИ Реконструкция внешнего облика погребённого из склепа-2 по черепу: А – 3D-модель черепа, вид в фас и профиль; В – этап антропологической реконструкции лица; С – итоговая реконструкция лица, вид в фас и профиль

Фото: Пресс-служба МФТИ

Решающим доказательством идентификации стало сравнение по Y-хромосоме: гаплотипы (наборы вариантов генов на определенном участке одной хромосомы, который обычно передается от родителей к детям как единое целое) из костных останков обоих захоронений оказались однотипными с гаплотипом современного потомка. Это подтверждает, что Прохоров В. М. является прямым биологическим родственником по мужской линии обоих погребенных мужчин. Контрольные образцы из прилегающих костниц (место в склепе, куда складывали костные останки из более ранних захоронений), также переданные на исследование, показали иную генетическую принадлежность и не имеют родства с основными захоронениями.

«Благодаря применению высокочувствительных методов криминалистической генетики и строгому соблюдению протоколов работы с древним материалом нам удалось установить прямую родственную связь между останками из двух склепов и ныне живущим потомком. Это классический случай идентификации исторической личности, где роль независимого референса выполнил реальный человек. Фактически мы замкнули генетическую цепочку, подтвердив, что в склепах покоятся представители рода Прохоровых — отец и сын»,— пояснил Харис Мустафин.

Генетическая идентификация стала финальным этапом масштабной работы, проведенной Институтом археологии РАН. Ей предшествовали историко-архивные изыскания, антропологическое исследование останков и реконструкция внешности по черепу. Ранее подобный подход с использованием независимого генетического референса успешно применялся в мировой практике при идентификации останков английского короля Ричарда III и астронома Николая Коперника.

Полученные результаты не только закрывают многолетний вопрос о местонахождении захоронений известной купеческой династии, но и демонстрируют возможности российской науки в области идентификации исторических личностей с применением передовых генетических технологий.

Пресс-служба МФТИ