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Единым оператором питания Volga Арена станет «Спар»

ООО «Спар мидл Волга», которое третий год становится генеральным спонсором нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», будет единым оператором питания новой ледовой арены на Стрелке — Volga Арена в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал директор компании Альберт Гусев на пресс-конференции, посвященной новому хоккейному сезону.

Гендиректор «Спар мидл Волга» Альберт Гусев и гендиректор ХК «Торпедо» Евгений Забуга

Гендиректор «Спар мидл Волга» Альберт Гусев и гендиректор ХК «Торпедо» Евгений Забуга

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Гендиректор «Спар мидл Волга» Альберт Гусев и гендиректор ХК «Торпедо» Евгений Забуга

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Он уточнил, что «Спар» берет на себя полный цикл: от питания хоккеистов до работы всех кафе и ресторанов на территории арены. Гендиректор «Торпедо» Евгений Забуга добавил, что первая команда клуба на новой арене будет иметь свою столовую и свою кухню.

Первый матч ХК «Торпедо» на Volga Арена запланирован на 14 сентября.

Как писал «Ъ-Приволжье», ледовую арену ввели в эксплуатацию в августе. Ее строили с 2022 года по концессии с ООО «Ледовый дворец» (принадлежит Корпорации развития Нижегородской области). На момент заключения соглашения стоимость оценивалась в 15 млрд руб., сейчас она превысила 25 млрд руб.

Галина Шамберина