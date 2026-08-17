Ледовую арену на Стрелке в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию

В Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию ледовую арену на Стрелке, сообщил губернатор Глеб Никитин. Это единственный в России комплекс с тремя ледовыми аренами, скоро он будет принимать игры хоккейного клуба «Торпедо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Открытие арены запланировано на ближайшее время, точную дату глава региона не назвал.

Как писал «Ъ-Приволжье», спортивное сооружение возводят по концессии с ООО «Ледовый дворец» (принадлежит Корпорации развития Нижегородской области) с 2022 года. На момент заключения соглашения стоимость оценивалась в 15 млрд руб., сейчас она превысила 25 млрд руб. Открыть арену рассчитывали в 2025 году.

Назвали ее в честь автомобиля Volga, производство которого начали в Нижнем Новгороде.

Галина Шамберина