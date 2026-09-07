«Выигранное дело обернулось для марки репутационным скандалом»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Courtesy of Chanel Фото: Courtesy of Chanel

В начале августа 2026-го в Гонконге закончился суд над бывшими сотрудниками Chanel — причем дело практически десятилетней давности. В 2017 году работники гонконгского склада марки придумали довольно нехитрую схему: часть сумок и кожаных аксессуаров, уже списанных и предназначенных для уничтожения, они прятали в коробках, а затем выносили со склада и реализовывали. Речь шла о более чем 700 сумках и кошельках, вынесенных до тех пор, пока происходящее не заметили по камерам наблюдения.

В итоге участники схемы получили реальные тюремные сроки — от четырех до семи лет. Но скандал сейчас разгорелся вовсе не вокруг воровства. В ходе процесса публичными стали куда более впечатляющие цифры: суду рассказали, что в те годы гонконгское подразделение Chanel примерно раз в полгода отправляло на уничтожение от 10 до 20 тыс. непроданных изделий — то есть до 40 тыс. единиц товара в год. И это только в Гонконге.

А теперь представьте масштаб, если подобная практика существовала и на других рынках, учитывая количество стран, в которых работает Chanel. Сама по себе практика уничтожения непроданных товаров в люксовой индустрии, конечно, не была уникальной, но цифры Chanel оказались настолько чудовищными, что выигранное дело против собственных сотрудников обернулось для марки совсем другим репутационным скандалом.

Chanel пришлось отдельно объяснять, что прозвучавшие в суде данные относятся к прошлому и нынешнюю глобальную практику дома не отражают: сегодня непроданные и дефектные изделия разбирают, а материалы перерабатывают и используют повторно, в частности через принадлежащую Chanel компанию L’Atelier des Matires. Но получилось почти как в анекдоте: ложки нашлись, а осадочек остался.

Анна Минакова