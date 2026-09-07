Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Откуда родом фрукт киви? У тех, кто вспомнит одноименную бескрылую птицу, сомнения вряд ли появятся: конечно, из Новой Зеландии. А вот и не угадали. Киви — уроженец Китая. В Новую Зеландию семена растения, которое в КНР называют «михоутао» (в переводе — «обезьяний персик»), привезла педагог и просветитель Изабель Фрейзер, а вырастил их садовник-любитель Александр Элисон. Ему нравились красивые белые цветы «михоутао» и совершенно не впечатляли мелкие жесткие ягоды, которые новозеландцы снисходительно именовали «китайским крыжовником».

Однако в благодатном климате страны антиподов крыжовник неожиданно разросся до размеров яблока и обрел землянично-ананасовый вкус. Садоводы быстро оценили коммерческий потенциал, и после Второй мировой новинка пошла на экспорт. Однако название «китайский крыжовник» не вызывало аппетита у покупателей, и в 1959-м американские экспортеры дали фрукту новое имя. Так что то, где родился и где пригодился, — все-таки две большие разницы.

Павел Шинский