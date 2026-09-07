В Музее Москвы открылся неожиданный и интересный проект «Ученые дамы. Наука без разрешения» — мультимедийный, на стыке science-art и строгого научного исследования. От «традиционного искусства» здесь, собственно, присутствует премьерный показ документально-анимационного сериала «Ученые дамы» (студия «Тигра Филмс», продюсеры Анастасия Корецкая и Анна Колчина), что выглядит довольно необычно для арт-сообщества. А вот Музей Москвы с его давно существующим залом документального кино, напротив, к такой программе привычен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Я спросил у Анны Колчиной из «Тигры», как бы она сформулировала, в чем «фишка» их замысла: «Тут, наверное, можно говорить о двух фишках этого проекта. Это ни в коем случае не повторение сериала, но во многом его отражение».

В основе проекта — восемь личных историй российских женщин-ученых, восемь научных направлений и восемь залов с таймлайнами, фотографиями, отрывками из биографий и исследований. Среди персонажей фильма и выставки — легенды, вроде первой женщины — профессора математики Софьи Ковалевской или геолога Наталии Кинд, открывшей в Якутии кимберлитовую алмазную трубку «Мир». Все это сопровождается работами в жанре science-art. Здесь есть звуковые, ольфакторные и другие инсталляции, например «Духи для насекомых» Ирины Королевой и Софии Егоровой, «Голос нефти» Александры Воробьевой и «Камень, который помнит все» студии SPLACES.STUDIO.

Я как-то даже не удивился, что выставка проходит при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. Этой институции всегда свойственна поддержка смелых и неочевидных проектов. А этот большой арт-проект, конечно, как раз из таких. Science-art — направление, которое стремительно становилось модным буквально десяток лет назад, а сейчас кажется немного забытым.

Дмитрий Буткевич