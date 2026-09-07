Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерия Зуфарова / ТАСС Фото: Валерия Зуфарова / ТАСС

Блестящие выступления советских хоккеистов на международной арене вспоминают нередко. Знаменитую серию с канадцами 1972 года вообще увековечили кинематографисты. Но самая яркая победа «Красной машины» над Канадой почему-то не попала в их поле зрения.

И зря, ведь в 1981 году в финале тогда еще нового турнира Кубка Канады сборная СССР вынесла хоккеистов, которые считались лучшими на планете, со счетом 8:1. Причем нужно отметить, что именно Кубок Канады был единственным турниром, где отношения выясняли действительно сильнейшие хоккеисты, так как на чемпионаты мира и Олимпийские игры главные заокеанские звезды не приезжали.

Когда в 1976-м появился тот самый Кубок Канады, команда из СССР заняла там только третье место. В 1981-м состав у канадцев во главе с Гретцки был настолько мощным, что болельщики называли своих любимцев «Команда-чума». Никто не удивился, когда на групповом этапе подопечные Виктора Тихонова уступили хозяевам 3:7. Во время турнира игроки нашей сборной узнали, что на родине погиб Валерий Харламов, которого в Канаду не взяли.

Перед главным матчем наши хоккеисты решили посвятить победу своему капитану. И если называть вещи своими именами, просто разорвали самую мощную хоккейную сборную планеты. После этого унизительного поражения знаменитый кубок в формате половины кленового листа весом 54 кг организаторы отбирали у наших хоккеистов с полицией прямо в раздевалке. Увезти трофей в Москву так и не дали, потом в Россию приехал дубликат. А тот счет — 8:1 — стал для Канады самым крупным поражением за всю историю хоккея.

Владимир Осипов