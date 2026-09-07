«Windows встречает девелопера фразой "мы уже догадываемся"»

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Microsoft представила Project Zenith — преднастроенную среду Windows 11 для разработчиков, в том числе специализирующихся на ИИ. Но что не так с обычной Windows? Она похожа на новую квартиру: формально въезжать уже можно, но сначала нужно собрать мебель, провести интернет и завезти технику. Так и в обычной Windows — разработчику сначала приходится долго настраивать рабочую среду под себя. Project Zenith должен избавить от этого квеста.

На панели задач уже закреплены терминал и Visual Studio Code, а среди предустановленных инструментов — GitHub Copilot и PowerToys. Проводник сразу показывает расширения, скрытые файлы и полный путь к документу, а подсказки в меню «Пуск» и уведомления учетной записи отключены. Другими словами, Windows с такой преднастройкой встречает девелопера не вопросом «что бы вы хотели сделать?», а фразой «мы уже догадываемся».

Потенциально для компаний Project Zenith — это стандартное рабочее место. Новых сотрудников проще подключать к проекту, а у команды меньше шансов выяснять, почему код работает у одного инженера и ломается у другого. Но это не отдельная версия Windows. Многие настройки Zenith можно повторить на обычном ПК, с нюансами.

Microsoft делает ставку на локальные нейросети. Поэтому подобные компьютеры должны иметь не менее 64 ГБ объединенной памяти и пропускную способность выше 250 ГБ/с. По заявлению Microsoft, этого достаточно для запуска на устройстве моделей с 30 млрд параметров и больше. Попробовать развернуть подобное на ноутбуке с 16 ГБ памяти — все равно что пытаться перевезти рояль на легковом автомобиле.

С другой стороны, есть же облачный искусственный интеллект? Да, но там приходится платить по счетчику — за запросы, текст и вычисления. Локальное решение не отменяет стоимость самого компьютера и электричества. Зато прототипы можно проверять без платы за каждый запрос, а исходный код, документы и данные клиентов не обязательно отправлять внешнему ИИ-сервису. Это, пусть и не гарантирует безопасность, но все же дает компании больше контроля над тем, где обрабатывается чувствительная информация.

Александр Леви