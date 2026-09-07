Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Danish Ismail / Reuters Фото: Danish Ismail / Reuters

Теперь школьникам Индии придется в прямом смысле несладко. Они научатся жить без чипсов, газировки и кислых червячков. Недавно суд страны запретил продажу фастфуда в школах и в радиусе 50 м от учебных заведений. Причем под ограничения попадают не только привычные нам бургеры и чипсы.

В индийских документах среди примеров вредных продуктов фигурируют пицца, картофель фри, сладкие напитки, лапша быстрого приготовления, шоколад, конфеты, жареные снеки и даже закуска из печеного теста с различной начинкой. А в столовых будут размещены меню с информацией о калорийности, составе и пищевой ценности продуктов. Похожие правила здорового питания в учебных заведениях уже ввели более ста стран — от предупреждающих знаков на упаковках до запрета рекламы вредной еды.

Особенно показательный пример — Великобритания. С 2026 года там правила ужесточились, и теперь учащиеся должны есть еще меньше сладкого и жареного, а больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Причем буквально пару недель назад выяснилось, что 75% английских школ эти нормы нарушают, а дети как ели чипсы и бургеры, так и едят.

И здесь очень хочется вспомнить фразу про запретный плод. Если человек привык перекусывать сладким, покупать газировку по дороге и есть на ходу, исчезновение чипсов из школьного или офисного автомата не научит его питаться иначе. Он просто купит их в соседнем магазине. Может быть, стоит не только убрать плохое, но и сделать хорошее удобным, а главное — быстрым? Осталось придумать, как.

Анна Кулецкая