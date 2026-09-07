Ставка сверяется с прогнозами

На Восточном экономическом форуме глава Россельхозбанка Борис Листов заявил, что показатель, скорее всего, останется на уровне 14%. Герман Греф тоже допустил паузу, хотя к концу года «Сбер» ждет 13-13,5%. На прошлом заседании ЦБ снизил ставку на 25 базисных пункта — до 14%. Это было десятое смягчение подряд. А в июле Банк России повысил прогноз средней ставки на 2026 год до 14,5%, а инфляции — до 6-7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Но пространство для дальнейшего снижения остается, считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец:

«В эту пятницу нашим базовым прогнозом является сохранение ставки на неизменном уровне. Это ровно то, что сейчас заложено в котировках рынка. Можем ли мы увидеть какой-то позитивный сюрприз и все-таки небольшой шаг вниз по ставке? Наверное, можем. Прямых противопоказаний к этому нет. Инфляция и экономика в последние месяцы, в принципе, идут по тем проектировкам, которые ЦБ озвучил нам в июле. А значит, пространство для снижения ставки не исчерпано, остается только выбрать, когда снижать: сейчас, в октябре или в декабре и какими шагами.

Нам кажется, что сентябрь может стать временем для паузы в движении вниз, потому что сейчас очень много неизвестных. Надо посмотреть, как экономика адаптируется к топливному шоку, как пройдет сезон урожая и, конечно, главное, какие бюджетные проектировки будут объявлены в конце этого месяца. Если увидим шаг вниз, будем видеть позитив для рынка. На конец года мы ожидаем ставку на уровне 13,5%, и это укладывается в тот прогнозный интервал по ставке, который ЦБ обновил в июле. При этом важно отметить, что на 2027 год движение, кажется, не исчерпывается. По-прежнему придется искать компромисс между инфляционным давлением и слабой экономикой. Кажется, что очень позитивных сюрпризов по экономике ждать сейчас не приходится, а значит, придется задействовать этот очевидный рычаг — смягчать кредитные условия, чтобы немножко оживить в том числе инвестиционную активность».

Тем временем самому бизнесу сейчас не до ключевой ставки. В опросах РСПП эта проблема опустилась на шестое место, заявил Александр Шохин. Треть жалуется на падение спроса, больше четверти — на нехватку оборотных средств. Недоступность заемных денег отметили около 15%. Похожая картина и у малого бизнеса. В июле индекс деловой активности остался ниже отметки, которая отделяет рост от спада. А показатель продаж опустился до минимума с начала 2023 года. “Ъ FM” решил узнать у предпринимателей, какие проблемы сегодня волнуют их сильнее, чем высокая ставка:

Генеральный директор компании Urvista и владелец бутик-отеля «Чемодановъ» Алексей Петропольский: «Самая большая проблема на сегодняшний момент — это неплатежи и падение выручки. Компании перестали заказывать товары и услуги, как будто бы все встает на паузу. И это, естественно, запускает маховик: кто-то не может оплатить кредит, кто-то не может оплатить новую поставку. По своим бизнесам могу вам сказать, что спрос на юруслуги упал на 40% год к году. Гостиница в августе стояла на 50% пустой — в Москве, в центре. Спрос в общепите в августе упал по сравнению с прошлым годом на 30%, то есть люди стали меньше тратить деньги, и компании тоже». Владелец мебельного магазина Mr. Doors Максим Валецкий: «Основная проблема — тяжелое состояние потребительского рынка. Изменение геополитической ситуации способно только перезапустить экономику. Сколько людей попало на Wildberries, сейчас уже попадутся попавшие на Ozon и так далее. Достаточно серьезный удар по экономике нанесен. Что-либо другое делать, по-моему, сейчас абсолютно ни к чему не приведет». Генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков: «Падение спроса — сейчас основная проблема у бизнеса, по крайней мере производственного. У кого-то не хватает денег, кто-то уходит с рынка. Мы видим и стагнацию в стройке, отложенные проекты в аналитике, невзлетевшие проекты разного рода в машиностроении. И я думаю, что какой-то всплеск инвестиционной активности мы увидим только при ключевой ставке, скажем так, 9-10%».

В базовом сценарии средняя ключевая ставка в следующем году составит 10,5-12,5%. К диапазону 7,5-8,5% регулятор рассчитывает приблизиться только в 2029 году.