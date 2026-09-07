Роспотребнадзор вступился за зрителей Йе

Организатору концерта Канье Уэста в России вынесли предостережение. Решение принял Роспотребнадзор по факту обращения покупателей билетов на концерт рэпера, следует из данных в системе СПАРК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Randall Hill / Reuters Фото: Randall Hill / Reuters

Как указал один из пострадавших, после заявлений «Газпром-Арены» о том, что мероприятие на площадке не состоится, он попытался вернуть деньги за билет. Но организатор ему отказал, указав, что место приобретено по акции и билет является невозвратным.

Похожие заявления в ведомство начали поступать еще 25 августа. После проверки в Роспотребнадзоре указали, что Say Agency нарушило требования закона «О защите прав потребителей», и вынесли агентству предостережение. Покупатели имеют полное право на возврат средств, отмечает гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников:

«По закону РФ, если покупателю не оказана оплаченная услуга, он имеет право получить деньги назад.

Взаимоотношения покупателя с продавцом регулируются законом "О правах потребителей". Если продавец отказывается выплачивать средства, его действия квалифицируются как мошеннические и подлежат ответственности. Есть часть денег — агентские сервисные сборы. Они на момент продажи билетов не могут быть возвращены, потому что услуга оказана. А стоимость билета полностью подлежит возврату. Если в оферте указано, что деньги не возвращаются, это абсурд».

В Say Agency неоднократно заявляли, что концерт состоится, несмотря на разногласия с «Газпром-Ареной». В агентстве отмечали, что договор с Канье Уэстом подписан и проблем с площадкой изначально не было. Поэтому подмены артиста, переноса места или даты концерта не будет, утверждали организаторы.

Вероятно, после подключения Роспотребнадзора волна заявлений на возврат билетов усилится, допускает адвокат, партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торянников:

«У нас не прецедентное право, но если опыт рассмотрения вопроса встречается в практике, суды ориентируются на решения высших органов.

Если Роспотребнадзор признал обращение достойным рассмотрения, возможно, мы увидим массовую сдачу билетов из-за реакции госорганов. Возможно, повлияла шумиха с участием депутатов, многие не хотели проведения концерта. Возможно, избирательная помощь Роспотребнадзора в возврате все же может быть. Это версия, особенность реакции наших органов на мероприятие».

Официально Say Agency объявило о концертах Канье Уэста 17 августа. По плану, выступления должны были состояться 10 и 11 октября на «Газпром-Арене». Но уже через неделю площадка заявила, что концерта не будет, поскольку договор аренды не подписан. Хотя все это время на сайте стадиона можно было купить билеты.

4 сентября в «Газпром-Арене» вновь заявили, что на октябрь у них не запланировано никаких выступлений. В тот же день организаторы опубликовали письмо, в котором площадка подтверждала готовность сдать помещение в аренду.